Realizan en CDMX Torneo Clasificatorio de Pokémon GO Latinoamérica

Ciudad de México, 29 de mayo de 2023. El pasado fin de semana se llevó a cabo la segunda edición del Torneo Clasificatorio de Pokémon GO de la Ciudad de México. El Complejo Cultural Los Pinos en Chapultepec fue sede para recibir a participantes de diferentes partes de México y Latinoamérica, región que se ha posicionado como semillero de grandes Entrenadores, al ser una de las zonas que cuenta con mayor participación en Combates de Entrenador.

Gracias a la alianza entre Niantic y The Pokémon Company International, se realizó en la capital mexicana este torneo por segunda ocasión, después de una exitosa primera edición durante el 2022. Es así como Entrenadores provenientes de todos los países de la región, incluyendo México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, se dieron cita en el evento.

Víctor Rioja (VikRioja) originario de México resultó vencedor en la batalla final contra el Entrenador Eduardo Lomas (EduardoLomas), ambos siendo acreedores a un pase al Campeonato Mundial de Pokémon GO 2023 que se llevará a cabo en Yokohama, Japón. Además, el primer lugar ganó un viaje todo pagado por parte de The Pokémon Company International, para asistir al evento.

Los creadores de contenido Swaggron333, s0noroman, Ewok_Padawan, Nekusagi7 y Mariyolo1 fueron los encargados de narrar cada batalla de esta competencia, la cual los asistentes pudieron disfrutar desde una pantalla gigante al aire libre en Los Pinos y también alrededor del mundo vía una transmisión en vivo en las redes sociales oficiales de Pokémon GO Latinoamérica.

El Torneo coincidió con el evento de Sombras Nacientes dentro de Pokémon GO, el cual los asistentes pudieron disfrutar gracias a la instalación de Poképaradas y Gimnasios temporales en el área del evento. Además de estos bonus digitales, se instalaron elementos de experiencia físicos como una zona techada de espectadores con pantalla gigante, un centro de carga para celular en forma de Poképarada, y figuras recortadas de tamaño real de los líderes del Team GO Rocket y otros personajes del juego. Por su parte, las comunidades de jugadores de la Ciudad de México asistieron para organizar dinámicas y mini torneos entre los participantes, en las que se regalaron artículos promocionales de Pokémon GO y Niantic.