"RecuerdameBot" anuncia su fin por políticas de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- Por muchos años, Twitter se mantuvo firme con la eliminación de cuentas que eran detectadas como spam. Dicha medida se concretó a finales del 2012, cuando Elon Musk anunció una serie de políticas para eliminar a los bots.

En ese sentido, algunos de los perfiles dedicados a ofrecer servicio gratuito mediante herramientas automatizadas quedaron vetados de la red social.

De igual manera, el CEO de la plataforma advirtió que con los nuevos cambios de la app se realizaron depuraciones de cuentas inactivas, dedicadas a la publicidad engañosa y propaganda para mejorar la experiencia de uso.

Una de las cuentas que resultó afectada fue @RecuerdameBot, quien desde mayo de 2012 comenzó a ofrecer un servicio para guardar tuits a los usuarios que se lo solicitaran en la red social.

En más de 10 años, el bot logró recordar cerca de 350 mil tuits y sostuvo interacción con alrededor de medio millón de usuarios, así lo dieron a conocer por medio de su perfil oficial.

Por medio de un comunicado, la cuenta se despidió de sus seguidores y con ello sentenciaron que, a causa de las nuevas políticas, ya no eran bienvenidos en la app:

"Me divertí y aprendí mucho con ese proyecto, pero tristemente ya no pude continuar. Espero que les haya sido de utilidad alguna vez y lamento los +100 mil tuits que quedaron agendados, pero nunca podrán ser recordados".

El propietario de la cuenta señaló que el pasado 23 de mayo Twitter "les dio la espalda".

Pese a ponerle fin a su trayecto, RecuerdameBot se dijo agradecido por la comunidad que logró construir durante el tiempo que estuvo activo: "La mayor motivación para mantener en servicio siempre funcionando fue ver a cada uno de los miles de personas que lo usaron día a día".

Detrás de RecuerdameBot se encuentra Francisco Induni, un estudiante de Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires, y fue el responsable de dar origen al proyecto que se mantuvo a flote por más de una década.La cuenta era un bot programado que recordaba tweets para leer o consultar después. El perfil agendaba la fecha y hora en que el usuario le solicitaba el recordatorio, proceso que se realizaba por medio de una mención.También permitía añadir información adicional, como la zona horaria de los usuarios, cancelar recordatorios o eliminarlos.