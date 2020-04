¿Recuerdas el ICQ? Aún existe y lo puedes usar en esta época de cuarentena

Antes de que existieran WhatsApp, Telegram e incluso MSN Messenger, existió ICQ (sí, la de la florecita). Este programa fue lanzado en 1996 para Windows como un cliente de descarga gratuita.

En épocas donde para conectarse a internet era necesario escuchar un sonido chirriante durante unos segundos (debido al dial-up), ICQ se volvió popular pues permitía la comunicación entre la gente aunque vivieran en países distintos o lugares alejados.

Para lograr esto, los usuarios debían registrarse para que ICQ les asignara un número - similar a uno de teléfono - para que los demás pudiesen contactar con ellos. ICQ fue la primer aplicación de mensajería y fue la que, en mayor o menor medida, sentó las bases para el desarrollo de posteriores servicios de mensajería.

Aunque de antaño, esta aplicación sigue vigente en 2020. Más de veinte años después de su lanzamiento, ICQ - ahora renovada - sigue estando activa y continúa siendo funcional. Si WhatsApp no te convence, podrías usar ICQ para comunicarte con tus familiares y amigos amantes de la nostalgia.

Para hacerlo, sólo basta que descargues la aplicación en tu teléfono móvil o PC. ICQ está disponible para dispositivos Android, iOS, Windows, Linux y Mac.

Algunas de las características que el nuevo ICQ retoma de la versión lanzada el siglo pasado es la creación de "salas de chat" sin límite de amigos. También cuentan con una característica que permite crear grupos o salas accesibles mediante URL para tratar cualquier tema. Asimismo, te permite leer y suscríbirte a canales de tu interés.

Además, se sincroniza en todos tus dispositivos. En cualquiera podrás ver tus contactos, chats y canales. Todo aparecerá incluso en un nuevo teléfono, por lo que las copias de seguridad no son necesarias. Una de sus mayores ventajas es que se puede utilizar desde la PC sin que el teléfono deba estar conectado al internet forzosamente (como sucede con WhatsApp, por ejemplo).

En estos tiempos en los que, en la medida de lo posible, debemos permanecer en casa, la comunicación con los seres queridos es importante. En ese aspecto, ICQ es una buena opción pues incluye la posibilidad de realizar llamadas VoIp y conferencias con cualquier usuario del mundo que use el servicio, esté donde esté y sin tarifas extras.

Si tú o alguno de tus amigos o familiares es amante de lo retro, ICQ podría ser su nueva manera de comunicación.