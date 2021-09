Reportan fallas en internet de TotalPlay y Telmex

Si estás teniendo problemas con tu conexión a internet, no te preocupes no es celular ni mucho menos tu computadora, ya que, desde temprano en la mañana de este lunes, los servicios de internet de las compañías Izzi, TotalPlay y Telmex han presentado fallas en varias ciudades del país.

Principales fallas

Según los reportes de DownDetector, las principales fallas relacionadas con el servicio de Telmex son: 97% problemas de conexión, 2% problemas de teléfono y solamente el 1% reportó tener dificultades con la navegación web.

En cuanto al servicio de Izzi, de los casos reportados el 96% señaló tener problemas con el servicio y un 3% indicó que sufrió de un apagón total del internet, mientras que un 1% tiene o tuvo problemas con la telefonía.

También usuarios de TotalPlay reportaron fallas en las primeras horas de la mañana, sin embargo, los reportes disminuyeron para las 09:00 de la mañana.

Asimismo, las ciudades más afectadas por la falta de conectividad son la Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara, sin embargo, las fallas de Telmex provienen también de estados como Colima, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Mérida y Tabasco.

Reaccionan en redes sociales

Como era de esperar, los usuarios aprovecharon la problemática de conexión para realizar una serie de publicaciones en redes sociales referentes al tema.

En Twitter por ejemplo, comenzaron a volverse tendencia las fallas en el internet de Izzi y Telmex, pues los usuarios comenzaron a reportar los problemas, puesto que no podían realizar sus labores de manera remota ni tomar sus clases en línea.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó las fallas en el internet, sin embargo, el reporte de éstas va a la baja conforme avanza el día, por lo que se intuye, se ha normalizado el servicio poco a poco.