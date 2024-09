Reportan fallas en pantalla de iPhone tras actualización

A través de plataformas como Reddit, usuarios han informado sobre problemas en la pantalla táctil de su iPhone después de la actualización a iOS 18.

Aunque al principio se pensaba que esta falla afectaba únicamente al iPhone 16, pronto los usuarios se dieron cuenta que en varios iPhones ocurría la mismo, específicamente en aquellos que se actualizaron al nuevo sistema operativo, por lo que era evidente que el problema radicaba en el iOS 18.

"La causa principal parece ser un algoritmo de rechazo táctil demasiado sensible en iOS 18, diseñado para ignorar los toques accidentales", señala el medio MacRumors.

De acuerdo con los usuarios, los principales problemas están relacionadas a "pulsaciones fallidas, deslizamientos ignorados y dificultad para desplazarse o pulsar botones". Esto se hace más notorio al momento de interactuar con el teclado.

Por el momento, no hay una indicación de cuántos usuarios han sido afectados por este problema de la pantalla táctil y si solo ocurre en celulares o iPads también.

Además, Apple no ha emitido ningún comentario respecto a por qué ocurre está falla y si realmente está relacionado con la actualización del sistema operativo.

¿Cómo actualizar mi iPhone a iOS 18?

Es importante que tu iPhone esté actualizado al sistema operativo más reciente que soporte, con el fin de recibir todas las actualizaciones y parches de seguridad para su correcto funcionamiento.

Al actualizar a la versión más reciente de iOS, tus datos y configuraciones no se modificarán.

Probablemente, si activaste la actualización automática de tu sistema operativo de iPhone, este se actualizará por sí solo.

Pero si no lo hiciste, tendrás que seguir estos pasos:

Ve a Configuración-General-Actualización de software-Actualización automática.

Cuando haya una actualización disponible, el iPhone se actualizará durante la noche mientras se carga y está conectado a wifi.