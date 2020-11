Reseña iPad Air 2020, ¿compite con los modelos Pro?

La incorporación de este sensor es muy conveniente sobre todo en situaciones en las que es necesario desbloquear la tableta mientras se porta un cubrebocas ya que otros sistemas de desbloqueo biométrico, como los de reconocimiento facial, no son eficientes en estos escenarios.

Otro de los puntos interesantes de esta nueva generación es que con ella llegaron nuevos y llamativos acabados en verde y azul cielo, que se unen a los ya clásicos colores gris espacial, plata y oro rosa.

Otra de las mejoras que identificamos fue la reducción de los marcos de pantalla lo que da una mejor apariencia estética y sensación de mayor amplitud. La nueva iPad Air integra una pantalla de 10.9 pulgadas tipo Liquid Retina de 2360 x 1640 píxeles con una densidad 264 ppi.

Algo que se agradece de esta nueva iPad es que incluye, como la mayoría de los dispositivos de la empresa de la manzana, tecnología True Tone que ajusta el brillo y temperatura de los colores de acuerdo a la iluminación ambiente donde nos encontremos.

Accesorios: teclado y lápiz digital

Para que esta nueva iPad sea capaz de realizar tareas similares a las que se logran en una computadora, se incluyó soporte para teclados. Entre ellos destaca el Magic KeyBoard (se vende por separado en 7 mil 599 pesos), que se vincula de manera sencilla a la tableta a través de magnetismo y la hace lucir suspendida en el aire.

Cade destacar que este accesorio se presentó hace unos meses junto con los nuevos modelos de iPad Pro y es muy funcional por su cómoda distribución en las teclas y porque incluye un trackpad (panel táctil) similar al que tienen las laptops. Sin embargo, también se pueden utilizar con teclados de otras marcas.

Otro accesorio que mejora en gran medida la experiencia de uso de esta tableta es el Apple Pencil. Con este lápiz digital se puede desde firmar documentos, hasta realizar notas a mano o dibujos. Gracias al magnetismo en el borde de la tableta, se puede acoplar este accesorio (en su versión de segunda generación) para recargarse de energía.

En cuanto a poder de procesamiento, este iPad funciona con un procesador A14 Bionic, un chip que permite desde grabar videos en 4K hasta editarlos en la misma iPad, obteniendo resultados de calidad profesional. Otras de las funciones que respalda este procesador es la posibilidad de utilizar dos apps en la misma pantalla para ver cámaras de seguridad y reproducir música, por solo mencionar un ejemplo.

Asimismo, usamos varias apps de videojuegos y la tableta no se calentó ni registró retrasos o afectaciones en su funcionamiento. También, en Tech Bit pusimos a prueba el sistema operativo iPadOS 14 y al Apple Pencil de segunda generación, al utilizar diversas apps, notamos que se logran trazos muy detallados.

Cámaras cumplidoras

Con relación a sus cámaras, el iPad Air integra una sola cámara trasera de 12 megapixeles que captura buenas fotos de día pero que, de noche y en interiores, no es tan eficiente. En el marco frontal de la pantalla tiene una cámara para selfies con una lente de siete megapixeles que permite capturar videos e imágenes de alta resolución.

Una de las características más importantes que encontramos en la nueva iPad Air es la integración del puerto USB tipo C, lo que facilita no solo la carga del dispositivo sino el acceso sencillo a archivos provenientes de otros dispositivos compatibles.

En cuanto a la duración de la batería, en Tech Bit utilizamos la nueva iPad Air durante 10 horas seguidas y no tuvimos necesidad de cargar la tableta, por lo que podemos decir que el nivel de integración del hardware y software está muy bien equilibrado, lo que ocasiona que el consumo energético sea óptimo.

En conclusión podemos asegurar que este iPad está cerca de competir con las iPad Pro y cuesta alrededor de 6 mil pesos menos. Sin embargo, no incluye la doble cámara trasera ni el sensor Lidar que tienen los modelos Pro. Sin duda es una excelente opción para tareas de ámbito escolar y laboral.

El precio de estos nuevos iPad varía dependiendo de la capacidad de almacenamiento que se elija y si tiene conectividad Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular. El modelo inicial, con 64 GB de memoria, cuesta 16 mil 499 pesos.