ROG Xbox Ally y Ally X confirman su llegada a México

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- Después de los innumerables rumores sobre la consola portátil de Xbox, de su confirmación durante el Xbox Showcase 2025 y de nuevo los rumores sobre su llegada a usuarios, por fin estamos a nada de tenerla a la venta.

Las nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally y Ally X creadas en colaboración por Microsoft y ASUS prometen llegar con grandes capacidades de juego que hasta ahora ofrecen los equipos gamers de ASUS solo que con un diseño apropiado para jugar tus títulos favoritos en cualquier lugar.

Y por fin tenemos la fecha de llegada a México. En Tech Bit te contamos los detalles que debes saber.

A través del sitio oficial de Xbox México se dio a conocer que las ROG Xbox Ally y Ally X llegarán el próximo 16 de octubre. Por el momento, es la única información que ha arrojado la compañía.

No se sabe si habrá fecha de preventa y tampoco se han revelado los precios para el país. Aunque, según usuarios que vieron la publicación al instante se dieron cuenta que los precios publicados eran de 599 dólares (11 mil 242 pesos aproximadamente) para la ROG Xbox Ally y 899 dólares (16 mil 873 pesos aproximadamente) para la ROG Xbox Ally X.

Sin embargo, estos sólo son rumores entre usuarios de internet por lo que hasta la publicación de esta nota no hay información oficial sobre sus precios en el país.

La ROG Xbox Ally blanca está diseñada para juegos de 720p, mientras que la ROG Xbox Ally X negra ofrece la capacidad para juegos de 900p a 1080p, por lo que es la más potente de ambas.

Ambas comparten la misma pantalla de 7 pulgadas y 1080p, con una tasa de frecuencia de 120 Hz y compatibilidad con VRR.

La Xbox Ally está potenciada con un chip AMD Ryzen Z2 A, combinado con 16GB de memoria RAM LPDDR5X-6400 y 512 GB de almacenamiento SSD M.2 2280. Por su parte, la Xbox Ally X tiene un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de memoria LPDDR5X-8000 y una SSD M.2 2280 de 1TB.