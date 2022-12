¿Sabes qué es la depresión estacional y cómo identificarla?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La depresión estacional es un padecimiento que se presenta con mayor frecuencia durante otoño e invierno, y está relacionado con dos factores: la temporada de frío y las celebraciones decembrinas.

Este padecimiento además repercute en la convivencia familiar, el desempeño laboral, escolar y las actividades cotidianas.

El primero influye en los hábitos de las personas, ya que al estar más frío el clima, las personas evitan salir de casa, lo que incide directamente en la cantidad de luz solar que recibe y que afecta los niveles de Vitamina D en nuestro cuerpo, y a su vez la cantidad de Serotonina que produce, hormona encargada de que nos sintamos felices.

En el caso de las fiestas navideñas, hay personas que tienen ánimo bajo como consecuencia de problemas familiares o ausencias que no les permiten celebrar como la mayoría.

¿Cuáles son los síntomas? La depresión estacional puede provocar mucho sueño, aumento en el apetito, tristeza, fatiga o desesperanza y, al detectar alguno de estos síntomas, se debe acudir al médico para iniciar un tratamiento oportuno y evitar que puedan llegar a ideas de minusvalía, culpa y, en casos extremos, el suicidio.

La doctora Martha Alicia López Jaime, subdirectora Médica del Hospital de Psiquiatría con Unidad de Medicina Familiar (HP/UMF) No. 10 del IMSS, señaló que si no se atiende, puede volverse un padecimiento crónico y el estado de ánimo puede empeorar, hasta que la persona sea totalmente disfuncional en su día a día.

"Se da principalmente, según algunos estudios, porque hay menos cantidad de exposición a la luz, provocando que muchos de los pacientes tengan el ánimo bajo, otro factor es la cuestión social, las fiestas decembrinas o la unión de las familias, ya que no es percibida por todos de la misma manera", explicó la especialista.

Dijo que si la persona afectada no tiene la voluntad de acudir, es recomendable que los familiares estén atentos a los cambios de ánimo para buscar ayuda de un experto.

La médico especialista aseguró que el IMSS brinda atención por medio de médicos psiquiatras y psicólogos para atender a los derechohabientes; subrayó que hay urgencias de psiquiatría las 24 horas del día, los 365 días del año en caso de una crisis.

También cuenta con una línea de Orientación Médica Telefónica en el 800 22 22 668 donde se cuenta con una opción para apoyo en salud mental.