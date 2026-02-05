logo pulso
Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas?

Ante el repunte de sarampión en México, se refuerza la vacunación en todo el país. Infórmate sobre la transmisión y tratamiento de esta enfermedad viral.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 09:14 p.m.
A
Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- A raíz del repunte en casos de sarampión en México con mil 902 nuevos contagios durante enero y lo que va del mes de febrero, las autoridades sanitarias anunciaron el refuerzo de la vacunación en varios puntos del país.

Según registros oficiales, el mayor número de contagios de sarampión se concentra en niñas y niños de 1 a 4 años, con 1,089 casos confirmados, mientras que el segundo grupo con mayor incidencia corresponde a menores de 5 a 9 años, con 830 casos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta enfermedad viral es altamente contagiosa por la facilidad con la que se transmite, por medio de gotitas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, las cuales pueden durar hasta una hora flotando en el aire.

Asimismo, estas gotitas infectadas también pueden depositarse sobre una superficie, donde logran permanecer activas y esparcirse durante varias horas.

Síntomas:

Los síntomas del sarampión pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio:

Fiebre

Congestión nasal

Irritación ocular

Manchas blancas dentro de la boca

Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo

Una persona con sarampión puede transmitir el virus a otras durante aproximadamente ocho días; ese período comienza cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y finaliza cuando este ha estado presente durante cuatro días.

De acuerdo con el IMSS, no hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión. La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con reposo y para los pacientes graves el manejo se da de acuerdo con las complicaciones.

Según la Clínica Mayo, este escenario es poco común, sin embargo, algunas personas pueden contraer sarampión después de estar completamente vacunadas. Además, la institución señala que en este pequeño número de pacientes, los síntomas tienden a ser leves.

