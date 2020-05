SARS-Cov-2 puede permanecer en forma de aerosol hasta 3 horas Estudio

Investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, descubrieron que el virus del SARS-CoV-2 puede permanecer viable e infeccioso en aerosoles durante tres horas y hasta días en algunas superficies.

Para la investigación, publicada en The New England Journal of Medicine, fue necesario analizar la estabilidad de SARS-CoV-2 comparado con el SARS-CoV-1.

Ambos fueron dispuestos en aerosoles y en varias superficies como plástico, acero inoxidable, cobre y cartón; posteriormente se estimó la tasa de descomposición y descubrieron que el virus puede permanecer en aire hasta por tres horas.

Sin embargo, el virus es más estable en superficies de plástico, donde puede durar hasta 6.8 horas; en el acero inoxidable dura aproximadamente 5.6 horas. La vida media de ambos virus fue similar en el cobre.

El tiempo máximo en el que puede permanecer el SARS-CoV-2 en las superficies es de 72 horas.

Los resultados indicaron que la transmisión de SARS-CoV-2 en aerosol es plausible. Estas formas de transmisión además se asociaron con la propagación mediante las gotas de saliva que expulsan las personas infectadas al toser o estornudar, durante la estancia en un medio hospitalario.

Otro estudio que respalda esta investigación fue realizado en la Universidad de Wuhan, China, en el cual los investigadores aseguran que el coronavirus puede permanecer en el aire de los espacios que carecen de ventilación, y el mayor factor de riesgo es el contacto con las gotículas de una persona infectada.

Para ese estudio se analizaron diferentes áreas de dos hospitales de Wuhan, China, y descubrieron que los lugares de mayor concentración del virus fueron en espacios cerrados o áreas propensas a la aglomeración.

Por lo anterior dedujeron que la ventilación de las habitaciones, el espacio abierto, la desinfección de la ropa de protección, el uso y la desinfección adecuados de las áreas de uso común como el baño, pueden limitar efectivamente la concentración del virus presente en el aire.