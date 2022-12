Se incrementa a mil 800 cerco de pacientes sospechosos por meningitis

A-AA+

DURANGO, Dgo., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Salud de Durango, Irasema Kondo Padilla, informó que el cerco sanitario de personas expuestas a un posible caso de meningitis, aumentó a mil 800 pacientes sospechosos, cuando en la entidad hasta el momento se han confirmado 71 casos y 23 personas han muerto. La secretaria mencionó que conforme siguen revisando los expedientes de los hospitales privados, se ubican a más personas expuestas, y es por eso que la cifra se incrementó.

Sin embargo, aclaró que hoy en día solo se han registrado contagios en cuatro hospitales privados, pero hay personas que han asistido a realizarse estudios porque se operaron en otros hospitales privados, de ahí que se les realizan punciones lumbares, pero todas han quedado descartadas. Kondo Padilla hizo un llamado a todas las mujeres, hombres y niños que se realizaron algún procedimiento quirúrgico en los hospitales privados donde se han detectado casos de meningitis, para que acudan al Hospital 450 y le practiquen las pruebas necesarias para descartar cualquier riesgo.

Reiteró que, es muy importante que acudan a la valoración médica para que además de descartar cualquier riesgo, puedan tener la tranquilidad de saber que, a pesar de estar expuestas, no presentan la enfermedad. "Hemos sido muy insistentes con las llamadas telefónicas y en algunos casos nos han dicho que ya llevamos muchas llamadas, pero es nuestro trabajo y obligación es el asegurar que no sean pacientes que vayan a presentar posteriormente problemas más graves y lleguen en un grado avanzado, de ahí la importancia de que acudan ante un llamado de la autoridad sanitaria", relató.

Kondo Padilla señaló que, aunque el procedimiento es invasivo, no es incapacitante, ya que al llegar, se les hace una tomografía y los pasan a quirófano, les realizan la punción y en una o dos horas después, pueden regresar a su casa, para luego obtener los resultados en alrededor de 24 horas.