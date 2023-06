Señales de que tu celular fue infectado con virus

A-AA+

Si te pones a pensar, tu celular guarda prácticamente toda tu vida. Cuestiones personales y laborales pueden saberse desde este dispositivo, incluso en dónde tienes tu cuenta bancaria. De ahí la importancia de protegerlo. La mala noticia es que los ciberdelincuentes entienden el valor de este equipo y buscan la manera de infectarlo con algún virus. Por eso hoy vamos a decirte cómo detectar si tu smartphone está comprometido.

Aunque muchos siguen creyendo que el malware y los antivirus se reservan para la computadora, la realidad es que cada vez son más los peligros que enfrenta un celular.

Más allá de la tecnología, la primera barrera para mantenerte protegido son tus buenos hábitos de seguridad, pero si crees haber cometido un error, sigue leyendo.

En algunos casos la infección de malware puede ser muy evidente, por ejemplo, si después de haber dado clic a un enlace sospechoso comienzas a ver publicidad no deseada. Pero en otros se necesita de un mejor ojo para reconocer un problema.

La compañía de ciberseguridad ESET compartió algunos puntos que te ayudarán a detectar si tu teléfono está comprometido por un malware.

Debido a que Android es el sistema operativo que ocupa la mayor parte del mercado de smartphones, es común que estos dispositivos sean blanco de robo de identidad, fraude y extracción de información que después se vende en la dark web.

Los ataques se llevan a cabo mediante aplicaciones, SMS o redes sociales, en la mayoría de los casos a través de mensajes de phishing que contienen enlaces o archivos adjuntos maliciosos. Una vez que la víctima descarga el archivo adjunto y lo instala en su dispositivo, el virus permite a los ciberdelincuentes tomar control del equipo.

Por lo general esos enlaces se encuentran en sitios fraudulentos, que se hacen pasar por sitios de marcas u organizaciones conocidas.

También se esconden en apps falsas que contienen programas maliciosos como keyloggers, ransomware o spyware. Cabe decir que en la mayoría de los casos esas aplicaciones se difunden a través de tiendas no oficiales.



Ya sabes cuál es el método más común que los ciberdelincuentes utilizan para infectar un celular y quizá pienses que no te puede suceder, pero si identificas alguna de las señales a continuación, cuidado, es probable que tengas un virus:

· La batería se agota más rápido de lo habitual.

· Detectas picos en el uso de datos de internet, aunque tus hábitos de navegación no han cambiado.

· La función GPS y el internet (ya sea Wi-Fi o datos móviles) se activan y desactivan solos.

· Se abren ventanas emergentes que despliegan anuncios o aplicaciones desconocidas sin que lo autorices.

· Las aplicaciones que anteriormente funcionaban bien comienzan a exhibir un comportamiento extraño. Esto incluye iniciarse repentinamente, cerrarse o fallar por completo y mostrar errores inesperados.

· Tú o tus contactos reciben llamadas o mensajes extraños, o el historial de llamadas y mensajes de texto incluyen registros desconocidos.

· También hay señales más evidentes, por ejemplo, si un teléfono fue comprometido con un ransomware simplemente se bloqueará.

ESET menciona que, en general, hay dos maneras de eliminar la mayoría de los tipos de malware de un celular infectado:

1. La primera es muy fácil y directa, descargar e instalar en el teléfono una solución antivirus que tenga buenas referencias para escanear el dispositivo en busca de amenazas y que las elimine.

2. Eliminación manual, aunque no siempre es sencillo, porque el malware a menudo incluye mecanismos de prevención codificados para evitar o dificultar que los usuarios logren desinstalarlo, puedes eliminar la aplicación infectada desde el menú de ajustes.

En caso de que sea complicado intentar desinstalar una aplicación maliciosa puedes iniciar tu celular en modo seguro y eliminar la app que crees que está causando que tu dispositivo realice acciones dañinas.

Y para estar protegido ESET recomienda:

· Actualizar tanto el sistema operativo como las aplicaciones, tan pronto como estén disponibles las últimas versiones.

· Realizar un respaldo de los datos y guardar la copia de seguridad de forma segura. Será de gran ayuda en caso de que el dispositivo se vea comprometido.

· Utilizar una solución de seguridad móvil que tenga un historial comprobado de buena reputación.

· Descargar aplicaciones solo de las tiendas oficiales Google Play y App Store, y siempre revisar las opiniones, tanto de la app como de su desarrollador.