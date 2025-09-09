Sheinbaum explica impuesto a videojuegos violentos en Paquete Económico 2026

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras presentarse el Paquete Económico 2026, que propone establecer un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento y a las apuestas, además del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y cigarros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó estos aumentos.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que estos incrementos e impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos "son parte de la estrategia que se tiene para tener mayor recaudación".

"En el caso de bebidas azucaradas, y tiene que ver; todos los fondos que se recauden, van directamente a un fondo de salud y tiene que ver con lo que hemos estado hablando aquí, del daño que provocan las bebidas azucaradas", señaló.

"Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos", comentó.

Dijo la Presidenta que la Secretaría de Salud dará "mucha información" de las bebidas azucaradas.

"Y la recaudación relacionada con eso, va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas", insistió.

Sobre los videojuegos, mencionó que tiene que ver con temas de seguridad, sin entrar a un tema de prohibición. Llamó a los padres y madres de familia a supervisar qué tipo de uso hacen sus hijos e hijas.