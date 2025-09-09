logo pulso
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

COMPARTE FELICIDAD ENTRE AMIGAS; RECIBE AFECTO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
Lorena Rico de Hernández festejó su cumpleaños entre amigas, con una agradable celebración.

Su esposo  Jesús Aurelio Hernández Martínez organizó el cálido festejo por lo que reservó detalles especiales, como lo fue un ramo de flores que llegó a entregarle con su hijo Charbel Hernández Rico para expresar su amor y admiración.

Ahí con ella, su hija Ana Pau Hernández Rico.

Entusiasmadas llegaron el grupo de invitadas, quienes le desearon prosperidad en su familia y en sus proyectos a emprender.

Desde luego, en medio de una agradable atmósfera, las ahí reunidas charlaron sobre sus actividades y planes a realizar próximamente.

El cálido encuentro, se prolongó con armonía.

Así, este día, resultó pleno de felicidad y emociones para Lorena que la pasó de lo mejor.

