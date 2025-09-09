LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Lorena Rico de Hernández festejó su cumpleaños entre amigas, con una agradable celebración.

Su esposo Jesús Aurelio Hernández Martínez organizó el cálido festejo por lo que reservó detalles especiales, como lo fue un ramo de flores que llegó a entregarle con su hijo Charbel Hernández Rico para expresar su amor y admiración.

Ahí con ella, su hija Ana Pau Hernández Rico.

Entusiasmadas llegaron el grupo de invitadas, quienes le desearon prosperidad en su familia y en sus proyectos a emprender.

Desde luego, en medio de una agradable atmósfera, las ahí reunidas charlaron sobre sus actividades y planes a realizar próximamente.

El cálido encuentro, se prolongó con armonía.

Así, este día, resultó pleno de felicidad y emociones para Lorena que la pasó de lo mejor.