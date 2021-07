Si encuentras una red Wi-Fi con esta característica tu iPhone fallará

Los teléfonos inteligentes nos acompañan a todos lados. Son parte de nuestra rutina diaria. Se han vuelto esenciales para muchas de nuestras actividades y, una de las razones de ello, es que pueden conectarse a internet. Un dispositivo sin conexión a la red puede volverse inútil. Es por ello que la posibilidad de que un simple símbolo deje sin conexión a los usuarios de iPhone está preocupando a muchos.

Un investigador de seguridad descubrió que ciertas redes Wi-Fi con el símbolo de porcentaje (%) en sus nombres pueden desactivar la conexión Wi-Fi en iPhones y otros dispositivos con sistema operativo iOS.

El especialista Carl Schou tuiteó que si un iPhone se encuentra dentro del alcance de una red llamada, por ejemplo, %secretclub% power, el dispositivo no podrá usar Wi-Fi ni ninguna función relacionada.

El riesgo es mayor de lo que parece. No solo no es posible conectarse a internet cuando la red tiene dicho símbolo, sino que, incluso, después de restablecer la configuración de red, el error puede continuar haciendo que el dispositivo sea inutilizable.

Hace unas semanas, Schou, y su grupo sin fines de lucro, Secret Club, que aplica ingeniería inversa al software con fines de investigación, descubrieron que si un iPhone se conectaba a una red con el nombre SSiD% p% s% s% s% s % n causaría un error en la pila de redes de iOS que deshabilitaría la conexión Wi-Fi, y que las funciones de red del sistema como AirDrop quedarían inutilizables.

Tras el hallazgo, 9to5 Mac ofreció una posible explicación para el extraño error: "la sintaxis '% [carácter]' se usa comúnmente en lenguajes de programación para formatear variables en una cadena de salida. En C, el especificador '% n' significa guardar el número de caracteres escritos en la cadena de formato en una variable pasada a la función de formato de cadena. El subsistema Wi-Fi probablemente pasa el nombre de la red Wi-Fi (SSID) sin desinfectar a alguna biblioteca interna que está realizando formateo de cadenas, lo que a su vez provoca una escritura de memoria arbitraria y un desbordamiento del búfer. Esto conducirá a la corrupción de la memoria y la seguridad en iOS matará el proceso, por lo tanto, deshabilitará efectivamente el Wi-Fi para el usuario".

Asimismo 9to5 Mac señaló que es probable que el error se pueda evitar simplemente al no conectarse a redes Wi-Fi con símbolos de porcentaje en sus nombres. Al menos hasta que Apple solucione la falla.

--Recupera tu iPhone en caso de robo o pérdida

Esperamos que no tengas que enfrentarte al problema de red que ya te mencionamos y que tampoco llegue el día en que pierdas o te roben tu iPhone, pero en ocasiones ese tipo de malas experiencias son inevitables, por lo que te compartimos cómo puedes localizar tu dispositivo.

Si no cuentas con otro aparato electrónico de Apple accede a la aplicación "Encontrar en otro dispositivo" e ingresa tu ID para recibir la última ubicación que éste haya registrado. La otra opción es buscar desde tu computadora mediante el sitio iCloud.com/find. En este caso los pasos a seguir son los siguientes:

1. Ingresa a la página y escribe tu ID Apple y contraseña.

2. Elige la opción "Todos los dispositivos" que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

3. Da clic en el nombre de tu iPhone.

4. Te aparecerá la más reciente dirección que se guardó en tu móvil.

La plataforma indicará las funciones a través de las cuales podrás encontrar tu iPhone aún cuando esté apagado. Por ejemplo, podrás ver la ubicación, reproducir un sonido, marcar como perdido o borrado remoto. Te recordamos que en el caso de elegir las últimas dos opciones Apple bloqueará de forma remota el iPhone mediante un código para mantener tu información segura, o bien, eliminará permanentemente toda la información.