Signal quiso mostrar todo lo que Facebook sabe de los usuarios

Todos sabemos que las grandes plataformas de internet realizan un seguimiento de nuestra información. Puede ser impresionante darnos cuenta de la cantidad de datos que algunas compañías tienen de nosotros. La intención, en la mayoría de los casos, es sostener su negocio de publicidad online y enviar anuncios personalizados. Pero, para hacer conciencia de todo lo que sabe una empresa como Facebook de nosotros, la app de mensajería Signal realizó un experimento que ha generado mucha polémica.

Lo que sucede es que Facebook ejecuta una operación de publicidad digital de gran éxito con base en el comportamiento de sus usuarios. Sin embargo, muchas de las personas que utilizan activamente sus servicios no saben cómo la red social comparte sus datos con los anunciantes. Para tratar de explicar el alcance Signal intentó usar el sistema publicitario de Facebook en su contra, de acuerdo con el medio Engadget.

En una publicación de blog, Signal reveló una serie de anuncios de Instagram con información muy personal diseñados para exponer las categorías que Facebook usa para clasificar a los usuarios. La compañía afirmó que creó la publicidad utilizando las herramientas de la red social.

Como ejemplo del nivel de personalización, uno de los anuncios dice: "Recibiste este anuncio porque eres un contador público certificado en una relación abierta. Este anuncio usó tu ubicación para ver que estás en el sur de Atlanta. Te gusta el cuidado natural de la piel y apoyaste a Cardi B desde el primer día".

Un ejemplo más decía: "Recibiste este anuncio porque eres un ingeniero químico amante del K-pop. Este anuncio usó tu ubicación para ver que estás en Berlín. Y tienes un nuevo bebé. Y te acabas de mudar. Y realmente estás sintiendo esos ejercicios de embarazo últimamente".

La intención era dejar al descubierto el nivel de intimidad que se puede lograr usando la tecnología de seguimiento de anuncios. No obstante, según Signal, Facebook no respondió bien a su experimento y deshabilitó su cuenta publicitaria antes de poder publicar los anuncios.

"Facebook está más que dispuesto a vender visibilidad de la vida de las personas, a menos que sea para decirle a la gente cómo se utilizan sus datos. Ser transparente sobre cómo los anuncios usan los datos de las personas es aparentemente suficiente para ser prohibido; en el mundo de Facebook, el único uso aceptable es ocultar lo que estás haciendo a tu audiencia", dijo la compañía en su publicación de blog.

Las reacciones

Ante la situación Facebook le dijo al medio The Information que en realidad "esto es un truco de Signal, que ni siquiera intentó publicar estos anuncios" y que cerró temporalmente la cuenta publicitaria de la compañía debido a un problema de pagos no relacionado.

En respuesta, Signal compartió una captura de pantalla que muestra un mensaje de "Cuenta de anuncios deshabilitada" y afirmó: "Intentamos publicar los anuncios, fueron rechazados y Facebook deshabilitó nuestra cuenta de anuncios".

Entonces Facebook dijo que las capturas de pantalla no eran recientes: "Estas capturas de pantalla son de principios de marzo, cuando la cuenta publicitaria se desactivó brevemente durante unos días debido a un problema de pagos no relacionado. Los anuncios en sí nunca fueron rechazados, ya que Signal nunca los estableció para que se publicaran".

Asimismo el portavoz de Facebook, Joe Osborne, le dijo a la CNBC que si Signal hubiera intentado publicar los anuncios, un par de ellos sí habrían sido rechazados pero es porque violan sus políticas publicitarias que prohíben los anuncios que afirman que alguien tiene una condición médica o una orientación sexual específica.

El ejecutivo también señaló que las verdaderas intenciones de Signal eran obtener publicidad a su favor, en lugar de publicar los anuncios que terminaron siendo rechazados por Facebook.

Sin embargo, la denuncia de Signal llega en un mal momento para Facebook que está lidiando con los cambios de política de iOS de Apple que requieren que los fabricantes de aplicaciones pidan explícitamente a los usuarios permiso para recopilar sus datos para enviarles anuncios.