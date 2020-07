Smartphone y consolas, los preferidos por los gamers: estudio

Los usuarios de videojuegos (gamers) hacen mayor uso de su smartphone (39%), seguido de la consola fija (20%) y finalmente la laptop (13%), mostró la primera edición del Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos elaborado por la consultora Kantar, junto con IAB México, Coca-Cola y Televisa Digital, cuya finalidad es conocer los hábitos de consumo de los usuarios.

Entre los usuarios consultados, 43% son jugadores habituales, bastante involucrados y quienes dedican varias horas a la semana a los videojuegos, mientras que 53% son jugadores esporádicos. Entre los resultados, más de la mitad de los usuarios (55%) prefiere jugar en modo single player, 24% en multiplayer (varios jugadores en una misma consola) y 21% en línea (varios jugadores en diferentes consolas).

En cuanto al uso de la vía digital como fuente de información, se apoyan de las redes sociales, videos, tutoriales e influencers del medio. Los resultados demostraron que 77% de los usuarios han consultado tutoriales, 41% para avanzar de nivel, 27% para aprender técnicas nuevas y 14% para encontrar juegos nuevos.

Compra física vs compra digital

Los gamers prefieren hacer sus compras de manera tradicional, acudiendo directamente a las tiendas especializadas en videojuegos (seis de cada 10 usuarios), mientras que 43% prefiere hacer sus compras digitales y 30% en tiendas online especializadas en la categoría.

El nivel de confianza en las compras online es de 44% para los usuarios en los parámetros "Me dan mucha confianza" y "Me dan confianza", 38% se mantuvo neutral y el resto (17%) declaró sentir de poca a mucha desconfianza.

Publicidad

La publicidad se ha vuelto cotidiana en todo lo que vemos, por lo que cuatro de cada 10 gamers declaran que ésta es invasiva; sin embargo, más de la mitad de los encuestados (54%) están dispuestos a ver publicidad (10% sin ninguna retribución), sobre todo si obtienen algo a cambio (44%). El resto no está dispuesto a verla.

"Sabemos que los internautas se han sumado a la ola digital para hacer sus compras en línea, y los gamers no son una excepción. En este corte, hemos identificado las diferencias en hábitos y prácticas digitales de los gamers permite comprender lo mucho que hemos avanzado. Hoy tratamos con un internauta más exigente al no estar dispuesto a ver publicidad mientras juega. En consecuencia, las marcas deberán entender al gamer para poder posicionarse en sus preferencias", comentó Mauricio Martínez, director general de la División Insights de Kantar.

Para el análisis del estudio se realizaron 245 encuestas online a nivel nacional en el periodo del 13 de marzo al 14 de abril de 2020. La muestra fue de mujeres (46%) y hombres (54%) de entre 13 y 70 años de edad.