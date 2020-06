Snapchat presenta Minis, apps que viven dentro del chat

Si quieres estudiar, meditar, debatir u organizarte con tus amigos a la distancia seguramente te has enfrentado a tener que cambiar de aplicaciones para poder hacerlo. Pues ahora Snapchat quiere ser todo lo que necesitas y está incluyendo acceso a apps de terceros desde su chat.

Snap Minis son pequeñas aplicaciones creadas por terceros que se pueden abrir en Snapchat y que pueden ser utilizadas por grupos de usuarios al mismo tiempo.

Para poder acceder a estas nuevas opciones los usuarios verán una pestaña en la pantalla de chat, cuando den clic verán el menú de opciones y al elegir un Snap Mini este se desplegará a pantalla completa.

De acuerdo con la empresa, al igual que Snap Games, las mini apps se basan en HTML5 y se pueden activar rápidamente sin que los usuarios tengan que esperar una descarga.

En una entrevista con el medio, The Verge, el CEO de Snap, Evan Spiegel, dijo que Minis ayudaría a la compañía a extender su alcance para incluir experiencias de compra social "lo que creo que podría ser una experiencia muy divertida".

Snap Minis llega con diversas opciones como:

Atom Tickets que permitirá a los usuarios ver trailers de películas y, en Estados Unidos, comprar boletos para el cine.

Saturn Technologies que permitirá a los estudiantes compartir y comparar sus horarios de clases.

Coachella para coordinar y planificar la visita al festival.

Headspace acerca meditaciones rápidas y permite enviar mensajes alentadores para impulsar a los amigos que lo necesitan.

Let's Do It permite armar grupos para que discutan y tomen decisiones juntos.

Prediction Master atiende preguntas sobre todo, desde el mercado de valores hasta qué zapatos utilizar.

Tembo permite crear fichas de trabajo con amigos para ayudarlos a estudiar para su próximo examen.

De acuerdo con Snapchat, la función de Snap Minis llegará a los usuarios iOS y Android en julio. Y se espera que en poco tiempo se agregan más opciones