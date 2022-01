Sony presenta su visor PlayStation VR2

Sony ha revelado algunos detalles pertinentes sobre su nuevo dispositivo de realidad virtual para PlayStation 5 en CES 2022, comenzando por confirmar su nombre: PlayStation VR2.

--PlayStation VR2

El visor será compatible con la PS5 y con los nuevos controladores VR2 Sense. Tiene una resolución de pantalla de 2000 x 2040 píxeles por ojo, tiene un campo de visión de 110 grados, es capaz de alcanzar velocidades de cuadro de 90 a 120Hz y es compatible con 4K HDR.

El PS VR2 cuenta con seguimiento de adentro hacia afuera, lo que significa que tiene múltiples cámaras integradas para rastrear los movimientos de tu cabeza y de los controladores.

Sony también ha introducido una nueva función sensorial para el dispositivo llamada "retroalimentación de auriculares" que puede hacer que los juegos y las experiencias sean aún más envolventes.

La retroalimentación de los auriculares utiliza un motor incorporado con vibraciones para simular eventos en el juego; por ejemplo, puede imitar la sensación de la frecuencia del pulso elevada de un personaje mientras se esconde de una amenaza o la sensación de objetos que pasan cerca de un personaje.

---Audio 3D y el seguimiento ocular

El audio 3D y el seguimiento ocular son otras características que crean inmersión. Los auriculares pueden detectar el movimiento de tus ojos, lo que te permite interactuar con el entorno del juego como si interactuaras con el mundo real.

En cuanto a los controladores PS VR2 Sense, tendrán características clave de los controladores DualSense, particularmente retroalimentación y disparadores adaptativos.

Si bien Sony aún no ha revelado la disponibilidad del visor, la compañía anunció uno de los primeros juegos que llegará a la plataforma. Horizon Call of the Mountain, una experiencia de realidad virtual en el universo Horizon, aparentemente se está construyendo para PS VR2 y será un título exclusivo para la plataforma.