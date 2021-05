Spaces de Twitter llega a más usuarios

El audio en las redes sociales está de moda. Basta con ver el lanzamiento de nuevas plataformas como Hotline o la integración de plataformas como Spotify en Facebook. Son varias las compañías que están siguiendo esta tendencia, entre ellas Twitter que, desde el año pasado presentó su función Spaces o Espacios y que ahora esté llegando a un mayor número de usuarios.

Las conversaciones de audio en directo en Twitter, hasta ahora, solo estaban disponibles para un grupo limitado de personas, pero tras escuchar la retroalimentación de los usuarios ahora la plataforma afirma que está lista para llevar la función a más personas con la intención de que encuentren nuevas maneras de comunicarse. A partir de esta semana todas las cuentas con 600 o más seguidores en Twitter tendrán la posibilidad de crear un Espacio. "Basándonos en lo que hemos aprendido hasta ahora, es probable que estas cuentas tengan una buena experiencia generando conversaciones en directo, debido a su audiencia existente", señaló la compañía.

Explicó que, antes de ofrecer la posibilidad de crear un Espacio a todos los usuarios, se están enfocando en realizar más pruebas para facilitar el descubrimiento de los Espacios y ayudar a las personas a disfrutar de ellos con una gran audiencia. "Las personas vienen a Twitter para hablar de lo que está pasando. Siempre has seguido a otros por sus Tweets, pero ahora, Espacios te permite escuchar sus voces y comentar lo que está ocurriendo ahora y sobre lo que es más importante para ti, en directo", compartió la plataforma en un comunicado.

Ahora los usuarios ya no solo escribir y leer, sino hablar y escuchar a otros pues, la intención de esta nueva función es que los usuarios encuentren una alternativa para tener conversaciones reales y abiertas "con la autenticidad y los matices, la profundidad y el poder que sólo la voz humana puede aportar". Si bien, como ya mencionamos, aún no está abierta para todo el mundo, la idea de Spaces es que las personas puedan desde mantener conversaciones pequeñas e íntimas con unos pocos hasta crear grandes debates en tiempo real con miles de oyentes. Eso quiere decir que será posible conectar con tu músico favorito o comentar un partido mientras está sucediendo.

En la app de Twitter, compatible con iOS y Android, cuando alguien a quien sigues abra un Espacio, recibirás una alerta en la parte superior de tu pantalla como una burbuja púrpura mientras la sala esté en vivo.

Cuando te unes a un Espacio como Oyente, puedes reaccionar a lo que escuchas con emojis, ver los Tweets fijados, seguir la conversación a través de los subtítulos, Twittear, enviar el Espacio a través de un MD (Mensaje Directo) o pedir la palabra. Mientras que, cuando te unes a un Espacio como Hablante, además de tomar la palabra, puedes añadir Tweets al Espacio, activar los subtítulos para que todos puedan seguir lo que estás diciendo, y Twittear sobre el Espacio para que tus seguidores puedan sumarse.

La plataforma explicó que, cuando creas un Espacio, tienes el control sobre quién tiene la palabra, los temas y el ambiente general de la conversación. Asimismo se tiene la opción de invitar a las personas a unirse Twitteando o enviándoles un MD.



Seguridad

Considerando que algunos usuarios aprovechan los espacios digitales para fomentar una conducta dañina, con la intención de que las personas se sientan seguras al ser Anfitriones o al participar en una conversación en Espacios, Twitter dijo que ha incorporado controles de seguridad. Por ejemplo, como Anfitrión, se puede silenciar a Hablantes, o incluso, remover por completo a las personas del Espacio. Además, recientemente, agregaron la capacidad a los Anfitriones para silenciar a todos los Hablantes al mismo tiempo.

Por otra parte, cualquier persona puede reportar y bloquear a otro en un Espacio, o reportar el Espacio. Además, las personas que se hayan bloqueado no podrán sumarse nuevamente al Espacio y la persona que eliminó a ese usuario verá etiquetas y avisos si ese usuario toma la palabra en un Espacio al que se ha unido.



A futuro

Entre las funciones que se planean lleguen en los próximos meses están:

- La posibilidad de que los anfitriones sean recompensados por las experiencias que crean, obteniendo apoyo monetario, al tiempo que brindan a los oyentes acceso exclusivo a las conversaciones que más les interesan.

- Los Anfitriones podrán establecer los precios de las entradas y cuántas están disponibles a la venta.

- Los Anfitriones obtendrán la mayor parte de los ingresos de la venta de entradas y Twitter también se quedará con un pequeño porcentaje.

- También será posible programar recordatorios para facilitar el seguimiento de lo que ocurre y cuándo. Y, para facilitar la organización, se creará la figura de Co-Anfitrión quien podrá ayudar a gestionar a los participantes.

- Twitter también adelantó que mejorará la función de subtítulos para que se puedan pausar, personalizar y sean más precisos.