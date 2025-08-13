Sports Interactive anuncia Football Manager 26, la revolución futbolística

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Sports Interactive anunció el próximo lanzamiento de Football Manager 26, la nueva entrega de su aclamada serie de simulación de gestión futbolística. La compañía promete una experiencia renovada que permitirá a los jugadores escribir su propia historia en el deporte más popular del planeta.

Football Manager 26 busca superar todas las expectativas con una propuesta más inmersiva y visualmente impactante que nunca. El título pretende acercar al jugador a la esencia del futbol, ofreciendo herramientas y dinámicas para decidir cada detalle del destino de su club.

Una de las novedades más esperadas es la experiencia renovada del Día de Partido. Gracias a la licencia oficial de la Premier League, los jugadores podrán vivir encuentros con un realismo y atmósfera que llevarán la simulación a otro nivel.

Esta evolución es posible gracias a la transición de la saga al motor Unity, lo que abre la puerta a gráficos mejorados y animaciones más fluidas. El cambio tecnológico promete una presentación más cuidada y cercana a la experiencia televisiva del futbol real.

Sports Interactive dejó claro que esto es solo el comienzo de lo que Football Manager 26 ofrecerá. En las próximas semanas, la desarrolladora revelará más detalles sobre nuevas funciones, mejoras y sorpresas que estarán disponibles en el lanzamiento.

El videojuego llegará "muy pronto" y mantiene en expectativa a millones de fanáticos de la franquicia en todo el mundo. La espera promete valer la pena para quienes viven la pasión de dirigir desde la banca.