Usuarios reportan caída de WhatsApp Web

¡No es tu internet! Usuarios han comenzado a reportar problemas en WhatsApp, específicamente para le versión web de la plataforma de Meta.

De acuerdo con información de DownDetector, a partir de las 13:24 comenzaron a reportarse los primeros problemas. De los informes recabados por la plataforma especializada, el 78% está relacionado con el sitio web de WhatsApp.

Otros problemas presentados tienen que ve con la conexión con el servidor (13%) y envío de mensajes (9%). Hasta el momento de la redacción de esta nota se han acumulado 412 reportes.

Los usuarios que han reportado los problemas de la plataforma, señalan que al momento de querer ingresar a la app de mensajería desde su sitio web, no pueden acceder, sólo aparece la pantalla como si se estuviera cargando.