logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Usuarios reportan caída de WhatsApp Web

Por El Universal

Agosto 13, 2025 02:51 p.m.
A
Usuarios reportan caída de WhatsApp Web

¡No es tu internet! Usuarios han comenzado a reportar problemas en WhatsApp, específicamente para le versión web de la plataforma de Meta.
De acuerdo con información de DownDetector, a partir de las 13:24 comenzaron a reportarse los primeros problemas. De los informes recabados por la plataforma especializada, el 78% está relacionado con el sitio web de WhatsApp.
Otros problemas presentados tienen que ve con la conexión con el servidor (13%) y envío de mensajes (9%). Hasta el momento de la redacción de esta nota se han acumulado 412 reportes.
Los usuarios que han reportado los problemas de la plataforma, señalan que al momento de querer ingresar a la app de mensajería desde su sitio web, no pueden acceder, sólo aparece la pantalla como si se estuviera cargando.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Usuarios reportan caída de WhatsApp Web
Usuarios reportan caída de WhatsApp Web

Usuarios reportan caída de WhatsApp Web

SLP

El Universal

Electrodomésticos inteligentes: controla tu cocina desde tu celular o con tu voz
Electrodomésticos inteligentes: controla tu cocina desde tu celular o con tu voz

Electrodomésticos inteligentes: controla tu cocina desde tu celular o con tu voz

SLP

Redacción

Personaliza cada tarea culinaria con la precisión de los electrodomésticos inteligentes

Lanzado el satélite meteorológico europeo MetOp-SG-A1 desde Guayana Francesa
Lanzado el satélite meteorológico europeo MetOp-SG-A1 desde Guayana Francesa

Lanzado el satélite meteorológico europeo MetOp-SG-A1 desde Guayana Francesa

SLP

EFE

MetOp-SG-A1: Tecnología de vanguardia para la observación del clima

Máxima actividad de la lluvia de estrellas Perseidas 2025
Máxima actividad de la lluvia de estrellas Perseidas 2025

Máxima actividad de la lluvia de estrellas Perseidas 2025

SLP

El Universal

La lluvia de meteoros Perseidas alcanza su punto máximo este martes