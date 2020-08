Stickers con sonido, lo nuevo en WhatsApp

Una de las razones por las cuales los usuarios aman comunicarse a través de WhatsApp es la conveniencia y la oportunidad de enviar archivos, hacer videollamadas, utilizar diversos emojis y, por supuesto los stickers que se han vuelto tan populares. Seguramente ya cuentas con una gran colección de estas imágenes para hacer tus conversaciones más divertidas, pero ahora podrás agregarles un toque más: sonidos.

El primer sticker con sonido que llegó a WhatsApp fue el de un perrito Bull Terrier inglés tocando un sartén.

Antes de que te emociones demasiado, la verdad es que la imagen y el sonido no trabajan juntos, es decir, verás el movimiento del sticker animado y, debajo de este, la opción para reproducir el sonido. Aun así es divertido ver cómo las imágenes cobran vida en tu app.

Por supuesto los usuarios se han encargado de crecer la variedad de opciones disponibles por lo que es probable que pronto lleguen a tus manos un celular rosa de juguete, los ladridos de un perro, la risa de Calamardo y hasta el "Estoy fuera" de Arturo Elías Ayub en Shark Tank México.

En redes ya puedes encontrar estas opciones.

¿Cómo crearlos?

Si no quieres esperar a que tus contactos te hagan llegar estos nuevos stickers, toma la iniciativa y cera los tuyos.

Para hacerlo necesitas contar con un editor básico de audio para recortar frases o palabras y guardarlos en formato MP3. Encontrarás diversas opciones de descarga gratuita tanto en la Play Store de Android como en la App Store de iPhone. Como consejo de seguridad, antes de bajar alguna app, revisa los permisos que solicitan y las reseñas de los usuarios.

Cuando tengas la herramienta en tu celular solo graba o recorta de un video el audio de la frase o sonido que deseas.

Ahora solo debes elegir el sticker animado que acompañará el sonido y enviarla en alguna de tus conversaciones, y, después, el archivo MP3.

Otra opción es simplemente seguir en redes como Twitter a los creadores de estos stickers que amablemente los comparten para todos.

Una función más

Ahora que vas a aumentar tu colección de stickers, si no es que ya cuentas con tantos que tardas en encontrar el que necesitas, te tenemos una buena noticia. Al parecer WhatsApp está trabajando en una nueva función que te facilitará encontrar la imagen que buscas.

De acuerdo con WABetaInfo, una página que suele filtrar nuevas herramientas de la aplicación de mensajería propiedad de Facebook, por ejemplo el modo oscuro o los stickers animados, en la versión beta de la app hay un nuevo botón de buscar.

El portal asegura que una actualización beta de WhatsApp Android versión 2.20.198.5 presenta un pequeño botón de lente en la esquina inferior izquierda de la pantalla, junto a los botones de acceso directo a los emojis, GIFs y stickers en donde los usuarios pondrán escribir palabras como feliz, saludos, amor, tristeza, etc.

Esto ya es posible hacerlo para buscar un GIF, la novedad en este caso es que ahora también será posible buscar entre los stickers así que ya no tardarás mucho en responder a una conversación con la imagen perfecta.

Sin embargo, vale la pena señalar que la función aún está en desarrollo y no hay una confirmación oficial sobre el lanzamiento. Por lo que habrá que esperar para ver si la compañía decide traer esta tecnología de búsqueda para todos los usuarios junto con otras características que se están esperando como la compatibilidad con múltiples dispositivos que permitirá acceder a los chats hasta en cuatro dispositivos a la vez y que, se especula, se está desarrollando ya y pronto podría estar disponible para los usuarios en dispositivos iPhone y Android.