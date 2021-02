Streaming de música en México, mercado de 356 mdd

Este año el negocio de streaming de música alcanzará 356 millones de dólares en México, de acuerdo con estimaciones de Statista. "El impacto disruptivo de los servicios de transmisión de música como Spotify o Apple Music no sólo ganaron la batalla contra la distribución ilegal, también rompió todas las fronteras e hizo que el acceso a todo tipo de música fuera más fácil", destacó la consultora.

El ingreso promedio por usuario se espera que sea de 35.75 dólares durante este 2021. El año pasado, Spotify alcanzó 80.7% del mercado de streaming en México, mostraron datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU). "Esto es explicado por su abundante oferta de contenidos, la posibilidad de escuchar música con anuncios, así como atribuible a su incursión al mercado en su etapa de desarrollo temprano", señaló la consultora.

Le siguen Google Play Music o YouTube Music, con 5.1%; Apple Music, con 4.5%, y Amazon Prime Music con 2.8% del total de suscripciones, y el restante 6.9% se divide entre variedad de jugadores.

Ante este escenario, este lunes Spotify lanzó Audience Network de Spotify, plataforma mediante la cual anunciantes podrán conectarse con oyentes. "Usaremos nuestra tecnología determinante en el medio para ofrecer a los anunciantes la posibilidad de llegar, a escala, a nuestra audiencia de cientos de millones de oyentes, tanto dentro como fuera de Spotify", detalló la empresa durante una presentación a medios.

Tan sólo en México, el negocio de streaming de música cuenta con 57.1 millones de escuchas, lo que significa 63.4% de los usuarios de internet, de acuerdo con The CIU. Para acceder al servicio, los usuarios usan principalmente smartphone, con 97%; las computadoras, con 33%; Smart TV, con 25%; tablets, con 23%, y iPod, con 6%. Esta demanda motivó la expansión de Spotify, por lo que llegarán a 80 nuevos mercados en Asia, África, el Caribe, Europa y América Latina, así como 36 nuevos idiomas.