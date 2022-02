"Street Fighter 6" ya es oficial

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Capcom anunció recientemente "Street Fighter 6", la próxima entrega de su icónica franquicia de juegos de lucha, que celebra su 35 aniversario este año.

Un breve tráiler seguía el final de la temporada del Capcom Pro Tour, donde "Kawano" derrotó al veterano "Daigo Umehara". Asimismo, la firma también lanzó un tráiler con "Ryu y Luke", un personaje DLC clave que aparece al final de "Street Fighter V".



---Street Fighter 6

El tráiler sugiere que "Street Fighter 6" tendrá un estilo artístico más realista que los juegos anteriores de la serie, al menos, tan realista como cabría esperar manteniendo las formidables proporciones de "Ryu". Capcom dice que habrá más información sobre el juego este verano.

Capcom espera que "Street Fighter 6" tenga un mejor lanzamiento que su predecesor. "Street Fighter V" se veía y se jugaba muy bien cuando salió para PS4 y PC en 2016, pero sufría escasez de contenido, errores y problemas con el servidor.

El juego finalmente vendió más de seis millones de copias después de que las revisiones posteriores Arcade Edition y Champion Edition tuvieron una mejor recepción.



---Capcom Fighting Collection

Capcom también anunció una nueva compilación de diez juegos de lucha para PS4, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Es así que Capcom Fighting Collection saldrá a la venta el 24 de junio e incluye los siguientes títulos:

"Darkstalkers: The Night Warriors"

"Night Warriors: Darkstalkers´ Revenge"

"Vampire Hunter 2: Darkstalkers´ Revenge"

"Vampire Savior: The Lord of Vampire"

"Vampire Savior 2: The Lord of Vampire"

"Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition"

"Red Earth"

"Super Gem Fighter Mini Mix (Pocket Fighter)"

"Cyberbots: Full Metal Madness"

"Super Puzzle Fighter II Turbo".