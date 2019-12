Tecnología: antes un lujo; hoy, necesidad

Smartphones, tablets, bocinas inteligentes, wearables, smarTV's 4K y drones, son tecnologías que parecen cotidianas, pero surgieron apenas en los últimos 10 años.

Los mexicanos pasaron de tener un aparato para cada tarea -iPod, cámara fotográfica y celular, entre otros- lo que sumaba seis equipos en promedio a contar con sólo cuatro aparatos tecnológicos.

Eduardo Gutiérrez, presidente y director general de IBM México, comentó que 2019 representa el fin de una década llena de innovación a un ritmo muy vertiginoso.

"Un ciclo en el que hemos presenciado una evolución tecnológica a una velocidad nunca antes vista. La tecnología se ha expandido prácticamente por todas las industrias, es difícil hallar un sólo sector que no esté agitado ante los cambios tecnológicos que se están desarrollando", destacó Gutiérrez.

Muchas de las predicciones futuristas que se dieron hace décadas hoy son una realidad, puntualizó el directivo de IBM México.

De acuerdo con IAB México, siete de cada 10 personas tienen un dispositivo adicional, destacando las smarTV ya que 60% la posee, seguida por los videojuegos, aparato que tiene 46% de los mexicanos.

Por otra parte, las personas han incrementado su gasto en este tipo de equipos pues durante el último trimestre de 2010 destinaron mil 623 pesos en promedio y para este año se espera que inviertan 2 mil 767 pesos, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

La relación entre las personas y la tecnología es más intensa que nunca detalla el estudio Hábitos de los consumidores móviles en México 2019 de Deloitte.

"Esta ha ido evolucionando a pasos agigantados y esto ha influido en el estilo de vida de los usuarios, quienes sienten la necesidad de estar conectados en todo momento, por lo que a muchos les resulta indispensable tener su dispositivo móvil a la mano".

El mundo en un dispositivo. El análisis encontró que el dispositivo más usado es el smartphone, con 96% de respuestas al respecto, seguido por la laptop, con 70% de los encuestados que dijeron que la usan diariamente, mientras que la PC recibió 62% de las menciones.

Por otra parte, 19% de los consumidores que cuentan con lentes de realidad virtual los usan a diario y 5% de los que tienen una fitness band nunca lo han utilizado.

Resulta evidente la evolución tecnológica, que pasó de ser un lujo para convertirse en una necesidad, pues a principios de la década, 14% de los mexicanos contaban con un smartphone, siendo el teléfono celular tradicional o feature phone el más utilizado, pues 86% de las personas con teléfono tenía uno de este tipo, de acuerdo con cifras de IAB México.

Casi 10 años después, más de 90% de las personas con teléfono tienen un smartphone y casi no se comercializan feature phones.

En 2011 se lanzó al mercado el iPad de Apple, gadget que revolucionó el mercado, al consistir en un dispositivo más potente y grande que un smartphone de la época, pero más pequeño y funcional que una laptop.

Para entonces, 4% de los consumidores mexicanos contaba con un iPad o alguna tableta que existiera en el mercado; sin embargo, ahora más de la mitad cuenta con uno de estos aparatos.

Las bocinas inteligentes como Echo, Google Home, WK7 y AI Cube, entre otras, han llegado al mercado de la mano de sus asistentes como Alexa.

Wearables que son los dispositivos portátiles que se pueden usar como productos independientes para una variedad de tareas, como los smart watch o relojes inteligentes, bandas de ejercicio o audífonos inteligentes, comienzan a posicionarse en el mercado mexicano.

Cifras de Euromonitor International indican que para este año se habrán vendido 136 mil de estos dispositivos en el país.

El siguiente paso tecnológico se dará con los hogares inteligentes y conectados, negocio para el que se esperan ingresos por 388 millones de dólares al cierre de este año, de acuerdo con datos de Statista.

Ahora, la penetración de la tecnología en los hogares es de 2.4% y se espera llegue a 10.6% en 2024.

Mientras eso sucede, el ingreso promedio por hogar inteligente instalado actualmente asciende a 42 dólares.