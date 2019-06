Tecnología ayuda a encontrar gente perdida en la naturaleza

HONOLULU (AP) — Yesenia D'Alessandro descargó la aplicación de rastreo de GPS en su teléfono celular y se internó en una remota selva hawaiana, uniéndose a más de 100 voluntarios que buscaban una mujer que no había regresado tras salir de excursión.



Trepó por barranco embarrados, cruzó arroyos y encaró empinadas pendientes en una densa vegetación donde su amiga de la universidad Amanda Eller había desaparecido el mes previo.

"Hay que buscar por todos lados", dijo D´Alessandro, quien vino en avión desde Maryland para colaborar en la búsqueda. "Tienes que recorrer el arroyo por más que no quieras hacerlo. Puede estar allí".

D´Alessandro y otros recababan información de GPS de los sectores que cubrían y un comando de operaciones la incorporaba a un mapa digital que los ayudaba a determinar mejor dónde enfocarse en adelante.

La tecnología ayudó a que los voluntarios encontrasen a Eller, junto a una cascada y tras sobrevivir 17 días en el bosque de Maui comiendo plantas y bebiendo agua de arroyos. Su dramático rescate revela cómo la nueva tecnología ayuda en la búsqueda de personas desaparecidas en la naturaleza.

"Nos hizo buscar afuera de la zona considerada de mayor prioridad y dar con Amanda", dijo el padre de la mujer, John Eller.

Los equipos de rescate usan cada vez más una tecnología que aprovecha la información del GPS de los teléfonos celulares para generar mapas digitales con detalles sobre peñascos, cuevas, ríos y arroyos y otros terrenos donde puede ser difícil encontrar a alguien. Esto ayuda a coordinar el trabajo de grandes cantidades de voluntarios.

El sistema mostraba un área con un radio de tres kilómetros (dos millas) alrededor del auto de Eller. Una vez revisada toda esa zona, los expertos hicieron que un helicóptero se adentrase en la selva y diese con la terapeuta física e instructora de yoga de 35 años.

"Nunca hubiésemos buscado más adentro de no haber completado la inspección de un área razonable primero. No hay razón alguna para salirse de un cierto sector si no se ha completado la búsqueda allí", dijo Chris Berquist, un voluntario que coordinó la búsqueda.

David Kovar, director de la Asociación Nacional de Búsquedas y Rescates, organismo sin fines de lucro, dijo que la mayoría de los equipos de búsqueda y rescate usan mapas digitales en la actualidad. Desde un mapa de Google básico hasta un software más avanzado llamado SARTopo, que expertos de California emplearon para asesorar a los voluntarios de Maui a la distancia.

Los coordinadores de la búsqueda en Hawai habían pedido a los voluntarios que descargasen una aplicación llamada GPS tracks, que marca la zona que ha cubierto una persona abocada a la búsqueda.

La información del GPS reveló que los voluntarios cubrían las mismas zonas al tener que desviarse por la presencia de densa vegetación y barreras naturales, como peñascos, indicó Berquist. Los coordinadores empezaron a colocar pins en los mapas de los voluntarios para que se dirigiesen en otras direcciones.

Cada vez que los voluntarios daban con un peñasco o con agua, debían colocar pins digitales en sus mapas. Los coordinadores enviaban entonces expertos y buzos que buscaban en el agua.

Los coordinadores pasaban la información de los GPS al equipo de California, que usó el SARTopo para generar mapas topográficos que permitían a todos ver el área que se había cubierto y adónde había que ir en adelante.

Expertos usaron ese sistema en marzo, cuando hallaron a Leia Carrico, de ocho años, y a su hermana Caroline, de cinco, que se habían perdido cerca de su casa.

El mes pasado esa tecnología ayudó a encontrar a un hiker de 67 años que se había salido de un sendero en un parque estatal al norte de San Francisco. Personal que viajaba en una avioneta lo divisó usando una cámara de rayos infrarrojos.

SARTopo puede ser descargado en teléfonos celulares también, lo que facilita la incorporación de la información de los GPS a mapas digitales.

Bomberos de Maui usaron mapas hechos a mano en los primeros tres días de búsqueda de Eller. Ello se debió a que los senderos de la Reserva Forestal de Makawao donde se perdió ella no figuran en Google Maps. Funcionarios del condado también combinaron el material de búsquedas aéreas con mapas satelitales.