Telegram alcanza los 400 millones de usuarios y anuncia novedades

Debido al Covid-19, personas de todo el mundo están buscando herramientas digitales que les permitan estar en contacto con sus seres queridos o con la oficina, razón por la cual diversas plataformas están aumentando su número de descargas, tal es el caso de Telegram que está celebrando haber alcanzado los 400 millones de usuarios activos mensuales.

Lo anterior fue dado a conocer por Pavel Durov, CEO de Telegram en un documento en donde, además, se asegura que, debido a la pandemia por el coronavirus, la plataforma está registrando al menos un millón y medio de usuarios por día, lo que la ha llevado a colocarse como la app más descargada en la categoría de redes sociales en más de 20 países alrededor del mundo.

Comparado con los datos del año pasado Telegram, que ya cumplió siete años desde su lanzamiento, ha crecido en cien millones de usuarios pues la aplicación contaba con 300 millones en 2019.

Para celebrar su éxito y brindar mejores funcionalidades a los usuarios ganados y los nuevos, Telegram anunció una serie de novedades, entre ellas un nuevo directorio de stickers que permite a los usuarios navegar entre las más de 20 mil opciones y hacer búsquedas para encontrar uno en particular.

En Android los usuarios encontrarán un nuevo menú para adjuntar archivos que es más fácil de usar. Y en macOS se ha actualizado el editor de fotos que ahora permite dibujar en las fotos antes de enviarlas.

Otra novedad de la app de mensajería es que la función de encuestas a través del bot @QuizBot ahora permite añadir un temporizador para responder y explicaciones que aparecen cuando se responde el cuestionario. Parece que la intención es que se pueda utilizar como una herramienta de aprendizaje.

Asimismo, se dio a conocer que la app está trabajando en una nueva función que permitirá la realización de videollamadas en grupo pues, hay que recordar, que las llamadas con video no están disponibles en la plataforma.

La adición de las videollamadas aún no tiene fecha de lanzamiento, aunque se especula que será este año. Y es que, dado el éxito que han registrado empresas como Zoom y a los recientes anuncios de WhatsApp, es de esperar que los usuarios busquen esta función.