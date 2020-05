Telegram cierra su operación de criptomonedas

Tras una larga batalla con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el servicio de mensajería Telegram anunció que ha decidido abandonar su plataforma de blockchain Telegram Open Network (TON).

"Hoy es un día triste para nosotros en Telegram. Estamos anunciando la interrupción de nuestro proyecto blockchain", escribió Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram.

De acuerdo con la compañía, un tribunal en los Estados Unidos hizo imposible que el servicio de mensajería, utilizado por más de 400 millones de usuarios, continuara desarrollando TON y la venta de su criptomoneda llamada Gram.

"Imagine que varias personas juntan su dinero para construir una mina de oro, y luego dividir el oro que sale de ella. Entonces llega un juez y dice: 'Estas personas invirtieron en la mina de oro porque estaban buscando ganancias. Y no querían ese oro para ellos, querían venderlo a otras personas. Debido a esto, no se les permite obtener el oro. Esto es exactamente lo que sucedió con TON", explicó Durov.

Asimismo el ejecutivo advirtió que su nombre, la marca Telegram o la abreviatura TON podrían ser utilizados para promover proyectos de criptomonedas, por lo que pidió a los usuarios no confiar en ellos y no entregar ni información ni dinero.

Durov también se pronunció en contra de que los tribunales estadounidenses tengan el poder de detener la venta de criptomonedas más allá de las fronteras de Estados Unidos, e instó a otros a emprender la lucha de descentralización. "Esta batalla bien podría ser la batalla más importante de nuestra generación. Esperamos que tenga éxito donde hemos fallado", dijo.

La decisión de cerrar TON llamó la atención pues recientemente Telegram había anunciado que lanzaría TON en abril de 2021 y ofreció a los inversores importantes ganancias.

Telegram presentó por primera vez la idea de la cadena de bloques TON y su criptomoneda a los inversores en 2017. Benchmark y Lightspeed Capital, así como varios inversores rusos, aportaron 1.7 mil millones de dólares a cambio de la promesa de futuros Grams.