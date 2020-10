Telescopio SAINT-EX opera día a día en México buscando exoplanetas

Pese a que la operación del telescopio SAINT-EX es relativamente reciente, ya ha logrado importantes hallazgos, como fue el caso del descubrimiento de dos nuevos exoplanetas, pues su actividad operante no cesa desde su instalación en 2018 en el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) en San Pedro Mártir, Baja California.

El SAINT-EX es el único instrumento óptico en México capaz de detectar planetas que circunda fuera del Sistema Solar, caracterizado por su espejo principal de un metro de diámetro que hace observaciones astronómicas de forma automática, es decir que es robótico y remoto.

"El telescopio toma ese plan y observa durante toda la noche lo que se le indicó. Por la mañana termina, cierra y se guarda. Los astrónomos recibimos los datos y realizamos la interpretación de manera remota desde nuestra computadora", detalló la titular de un consorcio internacional entre científicos de México, Suiza, Gran Bretaña y Bélgica.

El SAINT-EX, nombrado así en honor del aviador francés y escritor de la obra "El principito" (1943), y por sus siglas en inglés de "Search And CharacterIsatioN of Transiting EXoplanets", localizó, en su primer descubrimiento, dos exoplanetas que orbitan alrededor de la estrella enana roja brillante "TOI-1266"; al "TOI-1266b" y el "TOI-1266c" explicó Gómez Maqueo.

"Si nosotros pensamos en el tamaño de nuestra galaxia, estos exoplanetas están cerca, pues la estrella TOI-1266 está en nuestro vecindario solar (...)" expuso la experta, acerca de ambos objetos astronómicos, que entran en la categoría de "los más comunes", localizados en los últimos años, pues pertenecen a la categoría de sub Neptunos y Súper Tierras, abundantes en nuestra galaxia y que hasta la fecha, se ha registrado el hallazgo de mil 200 de este tipo.