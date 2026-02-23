CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La

trasciende la simple compañía para convertirse en un factor determinante en lade las personas.De acuerdo con investigaciones publicadas por el portal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (), la interacción con estos animales actúa como undel estrés y la ansiedad.A diferencia de otros animales de compañía, elposee unque fomenta un, permitiendo que sus propietarios desarrollen una mayor capacidad de relajación en entornos urbanos ruidosos o demandantes.Este fenómeno se fundamenta en la capacidad de los felinos para establecerque no requieren de unaconstante, lo que respeta los espacios personales de los seres humanos.Uno de los elementos más fascinantes de la terapia felina es la frecuencia vibratoria del. Según especialistas de la(ISFM), elde unoscila entre losEsta frecuencia tiene propiedades terapéuticas documentadas que incluyen la reducción de la presión arterial y la promoción de la curación de tejidos en el cuerpo humano. Al acariciar a un, el cerebro(conocida como la hormona del amor y el bienestar), mientras que los niveles de cortisol (la hormona del estrés) disminuyen significativamente.De acuerdo con el(HABRI), las personas que comparten su vida con gatos reportan una menor sensación de soledad y una mejora en los cuadros depresivos leves.Laque exige un(alimentación, higiene y juego) proporciona unaque resulta beneficiosa para individuos con, ya que redirige la atención del sujeto hacia una responsabilidad externa gratificante. La presencia del felino en el hogar genera una percepción de seguridad y apoyo social que es comparable, en ciertos parámetros psicológicos, a las relaciones humanas de confianza.El beneficio es recíproco; unsano es un mejor compañero terapéutico. No obstante, el bienestar del animal debe ser una prioridad para mantener este equilibrio en el hogar.Según la(AVMA), laes una enfermedad viral muy contagiosa que puede afectar gravemente el sistema inmunológico del animal si no se cuenta con un esquema deMantener ladelno solo asegura su, sino que evita situaciones de estrés adicional para el propietario, preservando la armonía del entorno doméstico.Especialistas delsostienen que eles clave para que elcumpla su función como "terapeuta".Unque cuenta cony unamuestra un comportamiento más equilibrado, lo que facilita la interacción positiva con los humanos.De acuerdo con diversos, el simple hecho de observar a unjugar o dormir induce estados deen los observadores, lo que consolida a la especie como una de las mejores aliadas para lacontemporánea.