The Roku Channel llega a México

Una vez que se consume contenido vía streaming ya no puedes dar vuelta atrás, asegura Rob Holmes, vicepresidente de programación de Roku.

En el marco del lanzamiento de The Roku Channel, canal streaming gratuito disponible en dispositivos Roku a partir de este jueves, el ejecutivo destaca el lugar que tendrán al ser una de las primeras alternativas de contenido gratuito (con comerciales) una vez se adquiere un dispositivo Roku. De acuerdo con información oficial, además de miles de películas y programas de tv, habrá más de 30 producciones originales.

"Con la pandemia la gente se volvió más consciente de los costos y la oportunidad de acceder a las plataformas que tenían muchas opciones gratuitas fue también algo que encajó con lo que la gente estaba buscando durante la pandemia", señala Rob.

"Gratis es un gran precio, los consumidores van a elegir algunas cosas por las cuales pagar y suscribirse, pero lo gratuito está disponible cuando quieres tener contenido adicional. The Roku Channel siempre va a estar ahí para esos usuarios y esperamos tener ciertas cosas que sean únicas y promovibles como nuestros originales, que nuestra gente tendrá periódicamente, y encontrar todo el demás contenido como el que tiene licencias, los canales en vivo, noticias en vivo".

A través del dispositivo Roku se puede acceder en televisión a plataformas como Netflix y Disney+ con suscripción previa. Al respecto Rob señala que una pieza clave de su llegada al mercado mexicano es precisamente la colaboración de cierta forma con otros grandes nombres como esos.

"En una forma son compañeros, le aportan gran contenido a la plataforma (Roku) y también vemos el mercado de suscriptores que es donde Netflix, Apple tv+, Disney+, etc., lo han hecho muy bien. Nos han traído gran contenido y son unos grandes compañeros, son una de las razones por las que nuestra plataforma ha crecido tanto, y lo que nosotros estamos dando es la visualización (gratuita) con anuncios, la cual es diferente".

"Incluso si vienen a ver Netflix, cuando terminen de ver por ejemplo 'Stranger things', si quieren ver una comedia para ello vendrán a The Roku Channel así que funciona bien en conjunto".

Mirjam Laux, vicepresidenta internacional de publicidad y contenido en Roku, explica también que México es uno de los seis mercados más importantes que tienen en el mundo.

"Ha sido un largo camino para nosotros y es un punto natural el lanzar The Roku Channel pero al mismo tiempo es un momento muy interesante en el desarrollo de la industria porque AVOD (Advertising supporters Video on Demand) está apenas naciendo en México y creemos que es una gran forma para nosotros como pioneros ser una de las mayores salidas enfocadas en este tipo de contenido".

AVOD, o video bajo demanda con publicidad, se refiere al servicio gratuito para consumidores que es financiado a través de la publicidad (como sucede con plataformas como YouTube). Entre los contenidos exclusivos que tendrá el canal está "Weird: the Al Yankovic story", filme protagonizado por Daniel Radcliffe, que se estrenará el 4 de noviembre.