TheGrefg rompe récord en Twitch con transmisión en vivo

No hay duda de que los videojuegos son una industria en auge. Las ventas de consolas rompen records y las audiencias de son más altas que nunca. Como muestra de ello el streamer español David "TheGrefg" Cánovas Martínez, acaba de colocarse como el primero en conseguir más de 2 millones de espectadores en vivo en Twitch cuando presentó su skin de Fortnite de la serie Icon.

El también propietario del equipo de esports EU Heretics, comenzó la transmisión dos horas antes del lanzamiento para generar expectación entre sus seguidores. El momento histórico lo consiguió 20 minutos antes de la presentación cuando se superó el millón de espectadores en vivo, pero aún llegarían muchos más usuarios.

Conforme más personas se fueron uniendo no disimuló su emoción ante los espectadores cuando, luego de buscar en Google los registros anteriores de Twitch durante la propia transmisión, confirmó la hazaña que había logrado.

El número de espectadores que logró el español es mucho mayor al del récord pasado que pertenecía al streamer Blevins quien, en una transmisión individual, consiguió reunir a 635 mil usuarios en marzo de 2018. Aunque esta no es la primera vez que Cánovas rompe el récord de Blevins: alcanzó los 660 mil espectadores en vivo durante el gran evento Fortnite de diciembre, la diferencia es que en ese caso no fue una transmisión en solitario.

Y no solo batió el récord ese récord. La transmisión de TheGrefg también estableció un nuevo máximo para Twitch pues, según TwitchTracker, Cánovas superó con creces el récord de 1.1 millones de espectadores de la liga de deportes electrónicos ELEAGUE TV.

Al final TheGrefg logró reunir en su canal a 2 millones 470 mil 347 espectadores. Una cifra que también está impresionando a los gamers pues, a diferencia de otras transmisiones, en este caso solo estaba él frente a la cámara, es decir no era una competición o alguien famoso jugando.

¿Qué es el skin TheGrefg y cómo se consigue?

Primero hay que señalar que las máscaras de la serie Icon de Fortnite están reservadas para los principales fanáticos del juego. Hasta ahora solo siete personas habían conseguido su "aparición" en el título, entre ellas Kathleen "Loserfruit" Belsten y Tyler "Ninja" Blevins. Cánovas se convirtió en el octavo streamer en logarlo.

El skin en Fortnite Battle Royale de TheGrefg forma parte de la Temporada 5 del Pase de Batalla de Fortnite Capítulo 2. Cabe señalar que había mucha expectación sobre este lanzamiento porque Epic Games lo había retrasado un año.

De acuerdo con el propio streamer, su skin estará en la tienda de Fortnite por solo cuatro días. Estará disponible en la tienda el 17 de enero de 2021, domingo, a las 18 horas de la Ciudad de México.

El skin tiene un estilo predeterminado, y es reactivo, lo que quiere decir que su aspecto cambia a medida que las partidas avancen.

Su baile es un homenaje a la comunidad que juega con mando.

Será posible ganarlo gratis si quedas entre los 100 primeros jugadores del mapa creativo TheGrefg Official Deathrun. Incluso, el mejor tiempo conseguirá la imagen de TheGrefg a tamaño real y se lo entregarán en su casa.

El aspecto de su skin está claramente inspirado en Goku/Kakarot, el protagonista de la popular serie de manga y anime Dragon Ball. De hecho, en su estilo reactivo, las esferas que son su mochila se parecen a las bolas de dragón.