Threads analiza poner límites en su red social

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El pasado 5 de julio se estrenó Threads, la nueva aplicación de Meta, desde entonces diferentes usuarios han probado la herramienta de Mark Zuckerberg.

Sin embargo, Adam Mosseri, director de Instagram, consideró que debe haber cambios en dicha plataforma.

Por medio de Threads, el empresario analizó la posibilidad de poner algunos límites en la red social.

"Los ataques de spam se han incrementado, por lo que tendremos que ser más estrictos en cosas como los límites de frecuencia, lo que significará una mayor limitación involuntaria de personas activas (falsos positivos). Si se ve afectado por esas protecciones, háganoslo saber", se lee en la publicación.

Así, Threads limitará las visualizaciones de publicaciones, a pesar de que no ha especificado cuáles serán estas restricciones. No obstante, también ha advertido que, si algunos usuarios se ve afectado por esas "protecciones", debe notificarlo a la red social.

----¿Por qué Threads pondría límites en las visualizaciones de publicaciones?

Esta medida pretende luchar contra las publicaciones de los perfiles falsos positivos —en referencia a los bots— que realizan acciones repetitivas en la red social incluso, en muchas ocasiones, con fines maliciosos. Por ejemplo, estas cuentas se encargan de publicar comentarios o enviar mensajes de spam, ya sea para hacer publicidad o para estafar al usuario.

De hecho, los perfiles de bots pueden ocasionar problemas en la experiencia de los usuarios en la red social, ya que sus publicaciones pueden entorpecer el flujo de la red social con contenido no deseado o molesto.

En este sentido, algunos usuarios también se han manifestado al respecto en Threads, quienes han respondido a la publicación de Mosseri alegando que ven muchas publicaciones de spam en su feed principal y denunciando lo molesto que resulta.

"Parece que pierdo la mitad de mi tiempo bloqueando "bots" que promueven sitios de apuestas y criptomonedas", "Hay que hacer algo, porque esto es al menos el 50% de cada post que consigue empuje", son algunas reacciones de internautas.

¿Igual que Twitter?

A principios de julio, el propietario de Twitter, Elon Musk, anunció limitaciones "temporales" en la visualización de tuits de cara a "abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema".

De esta forma, implementó bloqueos en el acceso a la red social para los usuarios que no hubiesen iniciado sesión y limitó el visionado de tuits a 10 mil publicaciones para las cuentas verificadas en la red social y a mil tuits para las no verificadas.