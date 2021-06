¿Tienes HBO Go? Esto pasa con tu cuenta tras llegada de HBO Max

Este martes inició operaciones la plataforma de streaming HBO Max, con lo que el servicio HBO Go, que le antecedió, dejó de funcionar.

"Los actuales usuarios de HBO Go recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max, a partir del lanzamiento de HBO Max, el servicio actual de HBO Go en América Latina y el Caribe será descontinuado", informó la empresa en su momento.

HBO Max, la plataforma de streaming por suscripción de Warner Media cuenta con una promoción durante julio donde el servicio tendrá un costo de 49.50 pesos por mes, mientras el usuario mantenga su suscripción anual, esto es 50% menos de su precio regular de 99 pesos mensuales.

La plataforma cuenta con series y películas originales, los Max Originals; además de deportes en vivo más adelante en el año.