TikTok pone a competir a Twitter y Microsoft por venta

Nunca antes habían generado tanta expectación 15 segundos de video y melodía. TikTok, la popular aplicación de ByteDance, se ha convertido en un suculento objeto de deseo no exento de riegos para tecnológicas estadounidenses como Microsoft, y más recientemente Twitter.

El contrarreloj instigado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la semana pasada decretó un margen de 45 días para que la compañía china venda sus operaciones a este lado del Atlántico, acelera el pulso por sus más de 100 millones de usuarios en el mercado americano.

Esta cifra supone 30% de los usuarios totales de Twitter, sin pasar por alto que sólo en el primer trimestre de este año, TikTok registró 2 mil 300 millones de descargas en el mundo. De hecho, la base de usuarios activos mensuales a escala mundial ascendería a 800 millones, de acuerdo con Hootsuite y We Are Social, lo que sitúa a la aplicación como la séptima mayor red social del mundo. Twitter ocupa el décimo tercer lugar.

Según Bloomberg, ByteDance generó el año pasado un beneficio de 3 mil millones de dólares sobre unos ingresos de 17 mil millones de dólares, más del doble de los registrados en 2018.

Es por ello que algunos de los inversores, incluidos Sequoia y General Atlantic, consideran que TikTok vale 50 veces sus ingresos proyectados para 2020, de alrededor de mil millones de dólares, es decir, 50 mil millones. En comparación, Snap, la matriz de Snapchat, está valorada en 15 veces sus ingresos proyectados para 2020, es decir, 33 mil millones de dólares, estima Refinitiv. Sorprende el interés de Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter, dado que la red social ya fue precursor de este tipo de aplicaciones gracias a Vine, que permitía captar videos de varios segundos y que la de San Francisco compró por 30 millones de dólares en octubre de 2012.

Sin embargo, la compañía no logró descubrir cómo ayudar a los usuarios a monetizar, provocando que optasen por otros servicios obligando a Twitter a cerrar la aplicación en 2017. De acuerdo con Forbes, la lista de las estrellas de TikTok con mayores ingresos está liderada por Addison Rae, que generó 5 millones de dólares en el último año hasta el pasado junio.

A favor de una posible compra por Twitter juega el hecho de que, al contrario de Microsoft, no opera en China ni enfrentaría el mismo escrutinio que la compañía liderada por Satya Nadella. No obstante la capitalización de la red social se sitúa en 29 mil millones de dólares, mientras que la de Microsoft ronda 1.6 billones de dólares.

En términos de caja, la compañía del jilguero registró 7 mil 800 millones de dólares en sus resultados más recientes, mientras que el fabricante de software contaba con 136 mil millones de dólares. Es por ello que cualquier opción de Twitter debería contar con el apoyo de algunos sus principales inversores.

Estratégicamente hablando, esta también sería una adquisición interesante para Microsoft, que negocia hacerse con las operaciones en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda de la aplicación. TikTok mejoraría drásticamente la exposición al consumidor de la de Redmond, especialmente en dispositivos móviles.

Microsoft cubre actualmente Bing, LinkedIn y Xbox Live. TikTok le daría credibilidad al contenido del consumidor de forma inmediata, al tiempo que llevaría a la firma de Nadella hacía un terreno dominado por Facebook.

Bien sea Microsoft, Twitter o un consorcio, una compra debe contar con el beneplácito de Trump, que busca beneficiarse de cualquier operación, pero también del gobierno de Xi Jinping, en el caso de que la firma opere en ese país.