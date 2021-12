TikTok revela las tendencias más populares de 2021

Todo parece indicar que el crecimiento de la plataforma TikTok continuará en ascenso por un buen rato. De hecho, a finales de septiembre, TikTok anunció que alcanzó los mil millones de usuarios mensuales lo que coloca a la red social entre una de las de mayor crecimiento en años recientes. Asimismo, este 2021 TikTok también logró superar los 3 mil millones de descargas en todo el mundo, mostrándose a otras plataformas como Facebook o Instagram que es un dingo rival y del cual deben cuidarse.



Tendencias 2021 en TikTok

Como es costumbre a final de año, varias plataformas y redes sociales lanzan un recuento de qué fue lo más popular en sus respectivos servicios a lo largo del año y TikTok no es la excepción, por lo que la red social de videos cortos dio a conocer las tendencias que marcaron su servicio este 2021.

"Hay algo muy especial en la comunidad global diversa de TikTok que la gente no puede encontrar en ningún otro sitio. Para nosotros, 2021 ha sido un año de conexión y hemos visto a la gente de TikTok reírse juntos, entretenerse, iniciar fenómenos culturales y enseñarnos cosas nuevas. Ha sido increíble ver la profundidad del entretenimiento y la creatividad de esta comunidad, y estamos encantados de celebrar todas las formas en que nos hemos unido este año en TikTok", indicó Vanessa Pappas, directora de operaciones de TikTok a nivel global.

Por ello a continuación, te presentamos las tendencias más relevantes en TikTok para el cierre de este año:



Favoritos para ti



México

@danivallem - La mejor manera de arrancar un lunes en la oficina.

@karla.bustillos - ¿A quién elegir? ¡A quien más nos consienta!

@loricuasoi - Un tutorial de maquillaje con toda la actitud.

@domelipa - Presentando a Pana Rabbit, el mejor amigo esponjoso.

@alvaroalvarez.m - Cuando algo no te gusta, pero ¡Te encanta!



En el mundo

@totouchanemu - Bailar con un drone nos hizo quedarnos para éste. (EEUU)

@nathanevanss - Había una vez un hombre... Su canción de trabajo se escuchó en todo el mundo. (Reino Unido)

@youneszarou - Una novedosa versión de la fotografía. (Alemania)

@cunhalucass - Un paseo casual en el acuario. (Brasil)

@a.z.yx - BRB, cambiando mi PFP. (Singapur)





Los más alegres



México

@dimesolocesar - Nada como el amor propio, pero... ¿le hará la hurracarrana?

@karenbarreraoficial - Descubiertas jugando de madrugada ¡Ah! Solo es papá...

@marioaguilar - ¡Mamá siempre tiene la razón!

@somosfamiliapeluda - Cuando eres esclavo de tu propio gato.

@xkarentorresx - Humor y mucha diversión al mostrar sus dotes de canto.



En el mundo

@k_passionate - Me pregunto cómo suena una nutria marina (Canadá)

@jongraz - ¿Fue un día de huesos o sin huesos? Solo un pug puede decirlo. (EEUU)

@edsheeran - ¿Ensayar para la Eurocopa o hacer un TikTok? (Reino Unido)

@randyfeltface - Solo en TikTok encontrarás un títere alimentando zanahorias a una jirafa. (Australia)

@noorstars - Visitar a una familia con demasiadas reglas de la casa. (Emiratos Árabes Unidos)





Solo en TikTok



México

Un rápido y divertido paseo en Versalles - @yamirootz

¿Qué animal serías?... ¡Descúbrelo con este test! - @panquegutierrez

Nada mejor que un dueto para hacer una gran canción - @andrewlarranaga

¿Para qué tener algo que muchos tiene? Mejor sé único - @maugalaxy

La genial pantalla verde te transporta al lugar que elijas - @zacil.jimenez



En el mundo

Filtro invertido - @livbedumb (EEUU)

Paseo en Versalles - @hilaryhyra (Turquía)

Retro - Vintage DV @alexmapeli (Brasil)

Dueto - @andrewlarranaga (México)

Buffering - @robothighway (EEUU)





En retrospectiva



México

@autosymas - Nada mejor que recordar los viejos tiempos con tus hijos.

@magicphotofilm - ¿Foto digital o análoga? Mejor un mix.

@lindafelixr - El Rock&Roll nunca pasará de moda.

@pongamoslo_a_prueba - Gaming de la vieja escuela en la mejor funda de celular

@daniel.marcial22 - Undertale ¡Reto musical cumplido!



En el mundo

@avrillavigne - La colaboración de skaterboy que no sabíamos que necesitábamos. (EEUU)

@sofyank96 - Lanzar llamas y relámpagos nunca fue tan fácil. (Malasia)

@ABBA - Gimme, gimme, gimme de ABBA, en todo momento. (Reino Unido)

@kareen.cruz - Llevando a tus papilas gustativas a los 90s. (Filipinas)

@oliviergiroud- Reviviento tu momento deportivo favorito. (Francia)