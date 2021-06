Todo lo que Nintendo presentó en el E3 2021

En el marco del E3 2021 que, debido a la pandemia, una vez más tuvo que realizarse de manera digital, Nintendo dio una conferencia en la cual anunció todo la gama de nuevos títulos, además, presentó su nueva consola portátil.

En el Nintendo Direct 2021 la compañía japonesa dio una larga lista de los próximos juegos que pronto podremos disfrutar. A continuación te presentamos la lista de los más destacados.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Ahora el título nos transportará a las nubes, Nintendo compartió localizaciones inéditas, además de islas flotantes, nuevos objetos y un Link diferente que parece haber perdido el brazo, aunque proyecta los poderes seikah a través de él. No hay mayores detalles, solo que será en 2022 cuando se lance oficialmente.

Metroid Dread. Un vistazo a la nueva entrega del famosos juego 2D que apareció desde la NES. Disparos y armas con un toque clásico y multitud de enemigos, llegará el 8 de octubre a la consola.

Wario Ware: Get It Together. El enemigo de Mario volverá para ofrecer 200 minijuegos para Nintendo Switch y tendrá modalidad para varios jugadores simultáneamente. Será lanzado el 10 de septiembre.

Super Smash Bros. Ultimate. Recibirá un nuevo personaje: Kazuya, uno de los luchadores más famosos de Tekken, la popular franquicia de videojuegos de pelea. Tendrá una presentación especial el día 28 de junio.

Shin Megami Tensei V. En este título te conviertes en un estudiante que deberá utilizar sus poderes para vencer a los demonios usando un sistema de órdenes o identificando su punto débil. Vive épicos combates y fusiona demonios para crear nuevas criaturas. Se lanzará el 12 de noviembre y tendrá versión en español.

Life is Strange: True Colors. Esta saga se estrenará en Switch el próximo 10 de septiembre. También llegarán las versiones remasterizadas de las dos entregas anteriores.

Hyrule Warriors: La era del cataclismo. Nintendo adelantó que tendrá su DLC (contenido descargable) y mostró el primer contenido de su pase expansión que incluirá dos nuevos contenidos: El lado ancestral (18 de junio) y El guardián de los recuerdos (finales de noviembre). Presentará nuevos desafíos, personajes inéditos y mucho más a partir del 18 de junio.

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set. Podrás rememorar los combates contra Vegeta o Freezer en este pack que incluirá todos los DLC lanzados hasta la fecha. Saldrá el 24 de septiembre.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Los gamers se convertirán en consejeros estratégicos del ejército de Orange Star y se pondrán al mando de las tropas en combates tácticos por turnos. Llegará con gráficos mejorados y nuevas mecánicas. Se estrenará el 3 de diciembre.

Danganronpa Decadence. Todos los Danganronpa lanzados hasta la fecha estarán incluidos en este recopilatorio. Incluye Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition y Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, además del nuevo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Saldrá en 2021.

Two Point Campus. La franquicia centrada en la construcción y gestión de espacios también se estrenará en Switch.

Super Monkey Ball Banana Mania. Llegará con 300 niveles recreados de todos los juegos de Super Monkey Ball Banana como un homenaje a una saga que cumple 20 años. Llegará el próximo 5 de octubre.

Mario Golf Super Rush. Toda la gama de personajes de la franquicia, 18 hoyos, nuevas habilidades y diferentes escenarios. Aparecerá el 25 de junio.

Mario Party Superstars. Una recopilación de un centenar de minijuegos de la época de la Nintendo 64 para jugar con amigos o con gente de todo el mundo a través de sus modos en línea. Llegará a Switch el 29 de octubre.

Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version. Este título anunciado por Square Enix también estará disponible en la Nintendo Switch gracias a la tecnología del Cloud Gaming. Disponible a partir del 26 de octubre de 2021.

La nueva consola

Además de todos los títulos que ya mencionamos, una de las sorpresas que más llamó la atención durante el evento fue Game & Watch: The Legend of Zelda, una nueva versión de su consola portátil que contará con una recopilación clásica de las aventuras de Link, las que pudimos disfrutar en NES.

La consola repleta de detalles temáticos de Zelda llegará incluirá cuatro juegos: el original The Legend of Zelda; su secuela, Zelda II: The Adventure of Link; y la versión de Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening. El cuarto juego es el juego Game & Watch Vermin, pero con el personaje de Link impuesto sobre el personaje original.

Este dispositivo ideado para celebrar el 35 aniversario del juego tiene tecnología básica: una pantalla LCD en color y, además, incluye un reloj y temporizador. Se lanzará en colores verde y dorado a partir del 12 de noviembre en las tiendas por un precio de 50 dólares, es decir unos mil pesos mexicanos.

Sin embargo, muchos de los amantes de la marca se sintieron decepcionados pues no hubo un anuncio sobre la Nintendo Switch Pro de la que ha habido rumores durante meses.