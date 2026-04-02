Tortuga Jonathan sigue viva en isla Santa Elena: desmienten muerte

LONDRES (AP) — Los informes sobre la muerte del animal terrestre vivo más longevo del mundo —una tortuga de casi 200 años— eran exagerados.

Falsa muerte de Jonathan en redes sociales

Jonathan, de quien se cree que tiene 193 años, está vivito y coleando —aunque envejecido— en la isla de Santa Elena.

"Fue un engaño", dijo a The Associated Press el jueves Anne Dillon, jefa de comunicaciones en la isla. "No tengo los detalles, solo puedo asegurarles que está vivo".

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La noticia de la muerte de la tortuga se difundió rápidamente en redes sociales el Día de los Inocentes.

Una cuenta en X, que afirmaba falsamente ser la de Joe Hollins, un veterinario que había trabajado con el reptil en la isla al oeste de África, en el océano Atlántico sur, manifestó que estaba acongojado al anunciar la muerte del "gigante gentil" que "sobrevivió a imperios, guerras y generaciones de seres humanos".

La publicación acumuló rápidamente casi 2 millones de visualizaciones hasta el jueves, en su mayoría una avalancha de condolencias.

Pero Hollins señaló después en Facebook que ni siquiera tenía una cuenta en X y que la versión era mentira.

"Hay un engaño —ni siquiera una broma del Día de los Inocentes— circulando", escribió Hollins. "El autor del engaño está pidiendo donaciones en criptomonedas. Es una estafa".

Reconocimiento y vida actual de Jonathan

Guinness World Records menciona a Jonathan, una tortuga gigante de Seychelles, como el animal terrestre vivo más longevo y la tortuga más vieja de la historia. Se creía que tenía unos 50 años cuando fue llevado a Santa Elena en 1882.

Dillon indicó que la tortuga aún deambula por los terrenos de la residencia del gobernador en la isla, más conocida como el lugar al que Napoleón Bonaparte fue desterrado tras su derrota ante los británicos en Waterloo en 1815.

Bonaparte murió allí en 1821, aproximadamente una década antes de que, según los estudios, Jonathan diera los primeros pasos de su larga vida.