Tres esencias naturales que ayudan a conciliar el sueño

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Dormir bien es fundamental para la salud física y mental, sin embargo muchas personas entre el estrés, la ansiedad y los malos hábitos, pueden afectar la calidad del sueño enfrentando dificultades para lograr un descanso reparador.

Aromaterapia como alternativa natural para el sueño

Ante esta problemática, emplear la aromaterapia a la hora de dormir se ha convertido en una alternativa natural para mejorar el descanso.

Si tienes problemas al dormir, el uso de esencias naturales para conciliar el sueño puede marcar la diferencia en tu desempeño diario.

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La aromaterapia es una técnica que utiliza aceites esenciales extraídos de plantas para promover el bienestar. Estos aromas actúan sobre el sistema nervioso, ayudando a relajar el cuerpo y la mente.

Esencias naturales recomendadas para mejorar el sueño

1. Lavanda

La lavanda es una de las esencias naturales más populares para conciliar el sueño, ya que a través de su suave aroma ayuda a reducir la ansiedad y favorece la relajación. Puedes usarla en difusores, aplicarla en la almohada o incluso en forma de aceite esencial diluido.

2. Manzanilla

La manzanilla es conocida por sus propiedades calmantes y en el mundo de la aromaterapia, su aroma ayuda a tranquilizar la mente y aliviar el estrés acumulado durante el día. Es ideal para personas con problemas al dormir relacionados con nerviosismo o tensión.

3. Sándalo

El sándalo es otra de las esencias naturales para dormir mejor. Su fragancia cálida y profunda promueve la relajación y puede ayudar a inducir el sueño de forma natural.

Para aprovechar los beneficios de la aromaterapia para conciliar el sueño, puedes aplicar estos métodos:

Colocar unas gotas en la almohada.

Usar un difusor de aceites esenciales en tu habitación.

Tomar un baño relajante con aceites esenciales.

Aplicar aceites diluidos en muñecas o cuello.