Truco de TikTok para que no apaguen tu celular en caso de robo

Si te ha pasado que pierdes tu celular, eres víctima de un robo, o simplemente lo dejaste con tu abuelita y no quieres que tu primo te juegue una broma pesada, este truco de TikTok te ayudará a evitar que lo apaguen.

TikTok se ha convertido en algo más allá que una simple red social, pues también ha servido para prevenir casos de violencia y robo con señales de auxilio o trucos sencillos como el que te mostraremos para resguardar tu información personal.

Este tip de TikTok es útil para usuarios de iPhone que quieran mantener su privacidad evitando que un tercero pueda ingresar a los datos del celular a menos que el titular se lo permita.

--El truco de TikTok

En lo que consiste este sencillo truco es en crear una contraseña que activas con el botón de encendido y apagado, o de inicio en modelos anteriores, para que el celular bloquee las funciones táctiles y de los botones evitando que se pueda usar o apagar en caso de robo.

Para ello, lo primero es abrir el menú de configuración. Ya ahí entras a "Accesibilidad" y luego al submenú de "Acceso guiado". O si es más fácil para ti, puedes escribirlo en el buscador interno del iPhone.

Si está desactivada la opción en el celular, lo que vas a hacer es activarla, así como la opción de configuración de código y la función rápida de accesibilidad. Posteriormente, puedes salir de la configuración y entrar a alguna otra app para terminar de configurar esta herramienta que se ha hecho viral gracias a la cuenta de TikTok @brujeriatech.

Ya dentro de la app aprieta el botón de encendido y apagado 3 veces seguidas. Pero ojo, porque el usuario de TikTok especifica que debes hacerlo muy rápido para que se pueda activar la funcionalidad que acabamos de activar y el sistema de bloqueo funcione.

Entonces aparecerá un menú contextual o ventana con varias opciones de gestos, botones como botón lateral, botones de volumen, movimiento, teclados, tacto y límite de tiempo. Estos se van a desactivar para que no se pueda apagar ni hacer nada con tu celular.

Después te pedirá que ingreses un código, que puede ser diferente al de desbloqueo para mayor seguridad, y tras escribirlo ya no se podrá hacer nada con el celular, los botones para apagarlo quedarán deshabilitados y la pantalla se quedará como si estuviera congelada.

Para desbloquear el celular simplemente necesitarás presionar el botón de encendido y apagado 3 veces rápidamente de nuevo, ingresar la contraseña y está listo para usarse de nuevo.

Es importante recalcar que este truco sirve mientras estés dentro de una app, por lo que en una situación de robo solo será útil si estás usando directamente el teléfono para poder realizar la maniobra de inmediato. De no ser así, nuestra recomendación es simplemente entregar el celular para no exponerte y que no pase a mayores.

Ahora ya conoces una herramienta más para proteger tu privacidad y que nadie tenga acceso a tu información personal.