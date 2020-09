Truco de WhatsApp para saber quién y cuándo está conectado

WhatsApp es una de las aplicaciones más versátiles del mercado, tanto por sus continuas mejoras como por la integración de funciones cada vez más sofisticadas, las cuales pueden provenir de la misma app o de diversas extensiones y aplicaciones extra. Desde cambiar el color de la fuente de tus mensajes, hasta ponerle música a tus estados las apps que permiten maximizar las funciones nativas de WhatsApp pululan en Google Play y App Store. Así, en esta ocasión te decimos cómo puedes recibir notificaciones de quién se conecta y otras útiles herramientas que puedes integrar a tu WhatsApp Web.

Primero que nada hay que aclarar que estas funciones no son nativas de WhatsApp, por lo cual tendrás que instalar una extensión de Google Chrome, llamada WA Web Plus for WhatsApp. Una vez instalada y habilitada, te aparecerá un ícono al cual, cuando le des clic, te desplegará todas las funciones que puedes habilitar en tu app portátil.

Dentro de las funciones destaca la posibilidad de ver quien está en línea, así podrás saber con quién puedes platicar en ese momento. Además, también podrás activar el difuminado de nombres de contacto e incluso de mensajes, lo cual es muy útil si te encuentras conectado desde tu computadora de trabajo o en algún lugar donde prefieres que tu privacidad sea mejor protegida.

Pero eso no es todo, también puedes acelerar la velocidad de los audios para aquellas ocasiones en las que tu interlocutor tiene un mensaje que ansías escuchar, e incluso puedes bloquear la confirmación de haber escuchado dicho audio, lo cual te permitirá tomarte tu tiempo para responder a ese mensaje. Y si te encuentras distraído, no te preocupes, con esta extensión te llega la notificación cuando un contacto se ha conectado, lo cual es muy útil en especial para aquellas cuentas de negocios, pues así podrán efectuar una comunicación más ágil.

De igual manera podrás ver estados de WhatsApp sin que los autores se den cuenta y personalizar la visualización de WhatsApp Web al modo obscuro. Así que si lo que buscas es probar funciones nuevas, esta extensión es la ideal para ti. Y no te preocupes, su instalación es completamente gratuita, aunque también puedes maximizar las posibilidades contratando un plan premium, pero todo lo que te hemos enunciado está disponible en el plan estándar, así que ¿qué estás esperando para probarla?