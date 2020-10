Truco para cambiar el color de letra en WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Actualmente cuenta con más de 2 mil millones de usuarios activos en el mundo, según la información que proporcionó la red social en febrero de este año.

En medio de su éxito, la aplicación propiedad de Facebook constantemente busca mejorar la experiencia de sus usuarios, y es por eso que frecuentemente se actualiza sus servicios.

Entre las recientes actualizaciones, WhatsApp se ha enfocado en darle más personalización a sus usuarios. Por ello, ofrece distintas maneras de modificar palabras o mensajes que el consumidor desee enviar. Actualmente, la red social permite textos en letra cursiva, negritas, tachado y monoespaciado.

Para escribir texto en cursiva, indica el soporte de WhatsApp, el usuario debe colocar un guión bajo antes y después del texto: _texto_.

Si el usuario desea escribir el texto de forma tachada debe colocar una tilde antes y después del texto, de la siguiente manera: ~texto~, así lo ejemplifica la aplicación.

Por su parte, para que una palabra aparezca en negritas, el usuario deberá colocar un asterisco antes y después del texto:*texto*.

En el caso del texto monoespaciado, se deben colocar tres comillas invertidas antes y después del texto ```texto``` para que la palabra tenga el efecto deseado.

Sin embargo, dentro de WhatsApp aún no se permite al usuario cambiar la tipografía o el color de sus textos. Aunque existen otras aplicaciones que ofrecen personalizar los mensajes del usuario.

La app Fancy Text es una alternativa: ofrece a sus usuarios poder cambiar el estilo y color de letra de los mensajes a azul y rojo, y además permite decorarla con símbolos y emojis.

En la misma app están disponibles diversos estilos de fuentes. Para poder utilizarla, el usuario debe escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece en la aplicación. De igual manera, Fancy Text propone ejemplos de estilos que el usuario puede utilizar.

Una vez que el usuario selecciona la fuente y caligrafía que desea emplear, debe seleccionar y copiar el texto, para después regresar a WhatsApp y pegar el mensaje personalizado. La aplicación no limita su uso a WhatsApp, también sirve para redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter e incluso se puede utilizar para guardar nuevos contactos.

Otra alternativa para los usuarios de Android es la aplicación Stylish Text (Rural Geeks), una app que permite personalizar cualquier mensaje. A través de esta herramienta, se puede modificar cualquier texto para aplicarle un estilo artístico totalmente distinto.

La aplicación cuenta con diversos estilos de fuentes para texto y con varios estilos artísticos propios. Es una app que permite personalizar textos y darles un toque original. El resultado no es exclusivamente para WhatsApp, Stylish Text permite modificar el color de letra y la tipografía en Twitter o cualquier otra app de mensajería y red social.

Para utilizar Stylish Text, la aplicación indica que basta con mantener pulsado el estilo que se desea utilizar y copiarlo en el portapapeles. Aunque, también puede ser enviado directamente a WhatsApp utilizando el botón "disponible".

Si el usuario desea emplear esta aplicación, lo único que deberá hacer es configurar los ajustes del dispositivo móvil y aceptar los permisos de Stylish Text. Esto permitirá que siempre que se abra WhatsApp haya un botón para cambiar la fuente.

Al enviar mensajes cuyo color de letra hayas cambiado en la app Stylish Text, el remitente podrá ver en su móvil el texto que le enviaste, aunque si te lee en Whats App web, la letra solo le aparecerá en color negro.

Para los usuarios que tienen un dispositivo iOS existe la aplicación Color Text Messages, la cual permite cambiar el color, la letra y personalizar el teclado del móvil. Además, la app ofrece sus servicios de manera gratuita.