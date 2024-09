¿Tu celular recibirá la alerta sísmica?

Este 19 de septiembre, en el marco del Simulacro Nacional 2024, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (SASMEX) emitirá lo que ha llamado la señal oficial de alerta sísmica, a las 11:00 horas.

Además de los altavoces públicos del C5 y estaciones de radio y televisión abierta de la Ciudad de México y otras localidades, por primera vez se emitirá un aviso en teléfonos celulares, aunque solo estará limitado a la CDMX y área conurbada.

Este incluirá un mensaje de texto con la palabra "simulacro" y un sonido característico que durará unos segundos.

SASMEX indica que la alerta en el celular "tiene la finalidad de comprobar la eficacia de este medio para la transmisión de avisos de emergencia".

El organismo añade que se trata de una nueva herramienta de comunicación por Cell-Broadcast mediante el protocolo AP, el cual permite recibir información de manera gratuita (no requiere saldo o datos) y sin necesidad de descargar una aplicación.

¿Cómo saber si tu celular recibirá la alerta por sismo?

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reitera que esta es la primera vez que se activa el sistema de alertas tempranas por medio de la telefonía celular.

La dependencia explica que para recibir el aviso, las personas deben tener en cuenta una serie de consideraciones:

* Los móviles que recibirán este mensaje de alerta serán aquellos que sean compatibles con el Servicio de Radiodifusión Celular (CBS, por sus siglas en inglés), sistema que permite recibir y procesar mensajes de alerta por riesgo o situaciones de emergencia. En el papel, este es compatible con dispositivos 2G en adelante.

* Los equipos deben estar actualizados a su última versión de sistema operativo.

* Si el teléfono se encuentra apagado, fuera de cobertura celular o fuera del área a alertar en el momento en el que se emite la alerta, este no recibirá el mensaje correspondiente.

El IFT precisa que, al momento de la recepción del aviso, el mensaje se desplegará en la pantalla y el dispositivo vibrará. No se debe olvidar el sonido distintivo.

"Para efectos de este simulacro, participarán los principales concesionarios y operadores móviles virtuales que cuenten con cobertura en la Ciudad de México y zona conurbada", profundiza la institución.

SASMEX refiere que se trata de las empresas como Altán, Telcel, AT&T y Telefónica.