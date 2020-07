Twitter abre la puerta a un servicio de suscripción

La red social Twitter está preparando algún tipo de servicio de suscripción para su plataforma, razón por la que se encuentra reclutando ingenieros para trabajar en ella, según una persona familiarizada con los planes de la compañía.

Una nueva lista de empleos reveló que Twitter tiene un nuevo equipo interno, con nombre en código "Gryphon", el cual está "construyendo una plataforma de suscripción". Twitter actualmente está reclutando ingenieros para unirse a este equipo de suscripción, con empleados que colaboran estrechamente con el equipo de pagos de la compañía.

De acuerdo con el portal The Verge, no está claro exactamente cómo Twitter planea implementar un servicio de suscripción. Twitter genera la gran mayoría de sus ingresos a través de ventas de anuncios y licencias de datos actualmente, y un servicio de suscripción podría proporcionar contenido exclusivo a cambio de una tarifa mensual.

Twitter ha investigado previamente la oferta de suscripciones como un servicio de pago para sus usuarios avanzados. La compañía realizó una encuesta hace unos años para evaluar si los usuarios de Twitter pagarían por nuevos análisis, alertas de noticias de última hora o información sobre lo que los seguidores de una cuenta están tuiteando. Twitter también puede estar considerando un tipo de suscripción de estilo Twitch o Patreon, donde podría suscribirse a cuentas individuales de alguna manera.

Entonces podría "suscribirse" a una cuenta importante de Twitter y recibir algún tipo de beneficio. No hay mucha evidencia de esto, excepto una línea en la lista de LinkedIn que dice que un requisito para el trabajo es "ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos". Después de la publicación de esta información en The Verge, Twitter revisó la publicación de empleos para eliminar la mención de una posible función de suscripción en desarrollo o el equipo de Gryphon trabajando en ello. La lista ahora dice que la compañía simplemente está buscando un ingeniero de Android para "trabajar en un grupo de equipos de ingeniería de back-end para construir componentes que permitan la experimentación para ofrecer la mejor experiencia posible a todos nuestros usuarios".

Por lo menos, el mercado de valores se dio cuenta de la cotización, ya que CNBC informó que las acciones de Twitter saltaron después de que se descubrió por primera vez.