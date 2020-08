Twitter ayuda a difundir las lenguas indígenas de México

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la red social Twitter se convertirá en un espacio para resaltar el valor cultural de estas comunidades a través de diferentes acciones e iniciativas.

Es por esta razón que, por medio de un comunicado, la firma liderada por Jack Dorsey compartió algunas de las actividades realizadas a través de la plataforma, para resaltar la riqueza e importancia de diversos pueblos indígenas.

Aprende lengua Maya en Twitter

La primera de ellas consiste en una clase de idioma Maya con Nictée Guzmán (@NicteeGM), una fotógrafa mexicana originaria del sur del estado de Yucatán, que imparte clases en línea para financiar su carrera y resaltar el orgullo de su lengua. La clase se llevó a cabo el pasado martes 4 de agosto.

"Vengo de un pueblo en la serranía de Yucatán. Un pueblo hermoso con gente que siempre me ha hecho sentir orgullosa de pertenecer ahí, que me ha enseñado lo que somos: que somos de la tierra y del maíz. Que me ha enseñado a trabajar, a ser parte de una comunidad y a no olvidar. Que me ha enseñado que yo soy Maya, hecha de tradiciones, de cantos y celebraciones. Estoy hecha de maíz, de agua y viento", indicó Nictée.

Disfruta lecturas en –varias– lenguas indígenas

La segunda iniciativa se trata de sesiones de lectura en lenguas nativas con Victoriano de la Cruz (@tepoxteco3), lingüista e investigador mexicano que tradujo la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo, al idioma náhuatl.

También se contará con la participación de Sasil Sánchez (@lussasil) hablante nativa del maya peninsular y escritora de poesía en esta lengua, de Isela Xospa (@EXospatronik) originaria de Milpa Alta, hablante del idioma náhuatl y creadora de libros en su lengua materna, mismos que también han sido traducidos en otras lenguas originarias en la editorial "Ediciones Xospatronik".

Por último, Luis Flores (@LuisTenek), originario de San Luis Potosí y hablante de la lengua Tének, publicó un libro con los cuentos de los abuelos de su comunidad y habló al respecto a través de la cuenta de Twitter de Activismo Lenguas (@ActLenguas) este miércoles 5 de agosto.

Activismo Lenguas es una cuenta que además se ha dado a la tarea de congregar a un grupo de jóvenes indígenas de México que, a través de una campaña rotativa en Twitter, cuentan sus experiencias con su activismo para promover en línea y a través de los medios y plataformas digitales sus lenguas y culturas indígenas.