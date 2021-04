Twitter falla a nivel global

Twitter, red social de mensajes cortos, presenta fallas a nivel global.

De acuerdo con Downdetector desde las ocho de la noche de ayer los usuarios presentan problemas para enviar mensajes, ver comentarios en los posteos o, incluso para ingresar a sus cuentas.

En este último caso aparece el mensaje: "Error. Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa. Vamos a intentarlo de nuevo".

La red social no ha informado las causas de los problemas.