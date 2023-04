Twitter limitará tuits con discursos de odio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Twitter está introduciendo nuevas etiquetas que mostrarán los tuits que la compañía limita por romper sus reglas. Ocasionalmente, la compañía restringe los tuits que violan sus políticas haciéndolos más difíciles de encontrar o visibles para menos personas, y estas nuevas etiquetas harán que esas acciones sean más claras.

Dicho de otra forma, los tuits permanecerán en línea, pero se vuelven menos visibles, ya que se excluyen de áreas como resultados de búsqueda, tendencias, notificaciones recomendadas, Para ti, Following timelines y más. En cambio, si los usuarios quieren ver el tuit, deberán visitar el perfil del autor directamente.

El tuit también se puede bajar de rango en las respuestas cuando se aplica dicha aplicación y los anuncios no se mostrarán en el contenido, según las pautas de Twitter.

Las nuevas etiquetas aparecerán primero en los tuits que violen la política de conducta odiosa de Twitter, según una publicación de blog de la empresa.

"Restringir el alcance de los Tweets, también conocido como filtrado de visibilidad, es una de nuestras acciones de cumplimiento existentes que nos permite ir más allá del enfoque binario de 'dejar arriba o quitar' para la moderación de contenido", escribió Twitter.

"Sin embargo, al igual que otras plataformas sociales, históricamente no hemos sido transparentes cuando tomamos esta acción".

Las etiquetas solo se implementan en el "nivel de tuit" y no afectarán la cuenta de un usuario.

Si crees que Twitter está limitando incorrectamente tu tuit, la compañía dice que puede "enviar comentarios" en la etiqueta y, más adelante, la compañía planea permitir que los usuarios apelen las decisiones de Twitter. Twitter tampoco publicará anuncios junto al contenido etiquetado.

Twitter espera expandir las etiquetas a "otras áreas de políticas aplicables" en los próximos meses. Tendremos que esperar y ver si eso significa que vendrán a los tweets que la compañía acelera sin una buena razón, como lo que Twitter le hizo a Substack después del lanzamiento de las Notas similares a Twitter de Substack , y cuál podría ser la explicación.

Esta nueva característica no es una sorpresa ya que el CEO de Twitter, Elon Musk, prometió en noviembre que los tuits de odio serían "desmonetizados y desmonetizados al máximo", y en diciembre dijo que la compañía estaba trabajando en una forma de informar a los usuarios si han sido bloqueados.

También es parte de una dirección más amplia en Twitter para tomar "medidas menos severas" contra las cuentas que infringen sus reglas bajo el liderazgo de Musk.