Twitter prueba función para evitar etiqueta en conversación

Uno de los grandes beneficios de las redes sociales es la posibilidad de crear una conversación, no solo con nuestros contactos sino con personas influyentes que cuentan con un perfil. Las plataformas cuentan con un sistema simple que permite etiquetar a alguien para que se entere que está siendo involucrado en un tema específico. Pero como no siempre esas notificaciones se reciben con agrado, Twitter está probando una función que permitirá a las personas impedir que los mencionen con un @ y su nombre de usuario.

Pensando que para muchos usuarios es una molestia que alguien los arrobe en Twitter pues significa una constante llegada de notificaciones, que no siempre resultan de interés, la red social de microblogging trabaja en el desarrollo de una nueva herramienta.

Hay que mencionar que actualmente existe la opción de silenciar una conversación de manera que no se reciben notificaciones al respecto y también, desde el año pasado, la compañía implementó una función de límite de respuestas, pero se debe aplicar ese filtro antes de tuitear. La propuesta de la que ahora se habla será útil cuando los tweets ya están disponibles.

Dominic Camozzi, un diseñador de privacidad de Twitter, confirmó que la compañía está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios "deshacerse" de las menciones, incluso mostró algunos conceptos iniciales de cómo podría funcionar esta nueva opción.

Según lo que dio a conocer, para poder retirarse de la conversación en cuestión, Camozzi dijo que la persona tendrá que seleccionar la opción de unmention en el menú de tres puntos en el tweet. Además, en caso de que una cuenta que no sigue lo mencione, recibirá una notificación especial junto con una opción para evitar que los etiqueten.

Twitter también está pensando en los momentos en que las personas mencionan a un usuario en masa, por ejemplo cuando se trata de alguien involucrado en una tendencia, y también creará una notificación especial para eso.

Y si solo se trata de que por unas horas quieres estar desconectado de lo que sucede en las redes sociales, la compañía dijo que la función se podrá usar para pausar las menciones durante un día, tres días o siete.

Seguro estas funciones serán muy bien recibidas por miles de usuarios, sin embargo, hay que insistir en que solo se trata de una prueba de concepto. Por ahora, Twitter solo está buscando comentarios sobre varios métodos que podría implementar más adelante, será hasta entonces cuando sepamos exactamente cómo funcionarán las herramientas.

Verificación de cuentas

Mientras esperas para poder evitar conversaciones, algo que ya puedes hacer en Twitter es verificar tu cuenta y que la plataforma ponga la famosa palomita junto a tu nombre, pues ahora esta opción está disponible para todos los que usan la red social.

Este proceso se puede realizar en todo el mundo a través de la sección de Configuración y Privacidad. La aplicación preguntará qué tipo de cuenta tienes, además de pedir una identificación. Estos datos serán enviados al equipo de Twitter que evaluará si tu cuenta puede ser verificada.

Hay tres opciones para identificarse: a través de un sitio web oficial ligado a tu actividad personal, a tu marca, a tu empresa o a la organización que representas. También puedes identificarte con un correo electrónico que forme parte de tu organización, o con una identificación oficial.

Existen diferentes tipos de cuentas que Twitter puede verificar, mismas que tú o tu organización pueden elegir para identificarse: gobierno, organizaciones, noticias y periodistas, entretenimiento, deportes y juegos, activistas, organizadores y personas influyentes. Además, con el tiempo incluirán más categorías como científicos, académicos y líderes religiosos.