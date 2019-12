Un hombre nacido sin testículos recibe uno trasplantado de su hermano gemelo

Un hombre de 36 años nacido sin testículos recibió uno donado por su hermano -gemelo idéntico- en un complicado trasplante, en una operación realizada por primera vez en Serbia y por segunda vez en el mundo.



La intervención, que se prolongó durante seis horas en una clínica de Belgrado, fue efectuada a comienzos de este diciembre, indica la prensa local.



El paciente se recupera con éxito y después de un determinado período podrá tener hijos, según informó el diario serbio Novosti.



La terapia inmunosupresora para evitar el rechazo no es necesaria en este caso de trasplante ya que se trata de gemelos idénticos.



Uno de los hermanos idénticos que nació con los dos testículos donó uno de ellos a su hermano, que nació con uno extremadamente pequeño y toda su vida había tenido que someterse a una terapia con testosterona.



A los pocos días de la operación su cuerpo ha empezado a producir testosterona por sí mismo.



"El órgano es vital y ha empezado a funcionar. Se ha establecido un funcionamiento correcto de los vasos sanguíneos", explicó el doctor Miroslav Djordjevic, que participó en el trasplante.



Los hermanos idénticos tienen el material genético igual.



Posibles candidatos para un trasplante de estas características podrían ser personas nacidas sin testículos o que los perdieron por lesión o cáncer, pero los expertos no esperan que tales operaciones se conviertan en rutina.



"Entre los médicos existen dilemas de si esas operaciones deben efectuarse de forma rutinaria", indicó Djordjevic.



"Después de esta operación se plantea una cuestión ética: ¿De quién es el hijo concebido después del trasplante? Además, en casos en que no se trate de gemelos idénticos(...), el trasplante supondría la necesidad de terapia con inmunosupresores de por vida, y eso podría poner el peligro la vida del paciente", señaló.



Participaron en la operación expertos de Serbia y Estados Unidos